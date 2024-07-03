特斯拉新 Model 3助攻營運表現 陸行之提6看法：降低殺價清庫存壓力

特斯拉今早暴漲超10%，知名分析師陸行之也發表6點看法，認為特斯拉繳出漂亮成績單，主要是剛改款的Model 3銷售成績優異，且Q2銷量比產量多了3.3萬台，也降低以後殺價清庫存的壓力。

「黃仁勳AI妖股」直衝漲停！慧友再寫歷史新高 1個月就大漲2.8倍

名列「黃仁勳概念股」慧友（5484）漲勢不斷，3日一開盤再次強攻漲停到新天價98.4元，不但寫下歷史新高，也距離100元關卡一步之遙。對比5月31日的收盤價25.8元，短短1個多月就大漲逾2.8倍，備受關注。

台積電漲14元至976 指數大漲逾220點站上23100

美股收漲，台股今（3）日開盤氣勢如虹，台積電（2330）漲14元至976元，台股大漲逾220點至23090點，站上23100點。

搶頭香！新版日圓今上市 兆豐銀總行下周到貨

睽違20年，日本央行今（3）日推出新版日圓紙鈔，面額分別為10000、5000和1000，不過面對新鈔上市，國內兩大外匯主要銀行台銀、兆豐銀備鈔態度大不同，兆豐銀積極表態搶頭香，總行最快下周（7月8日）到貨，不過台銀則指出仍待日央釋出及外幣現鈔供應商取得狀況而定，目前暫無具體時程與數量。

NVIDIA面臨更高門檻 大摩微調升目標價至144美元

根據外媒SeekingAlpha報導，摩根士丹利分析師Joseph Moore儘管仍看好AI晶片大廠輝達（NVIDIA），但他認為輝達現在面臨「更高的門檻」，自從5月公布上季財報以來，NVIDIA市值已上漲大約7000億美元，因此大摩沒再喊買，但仍調高目標價至144美元。

光碟走入歷史！Sony出手裁掉「250名光碟廠員工」 藍光也逐步停產

串流平台盛行，實體光碟逐步走入歷史！消息指出，Sony集團將裁員250名光碟製造廠員工，並逐步停產藍光光碟等儲存產品。市場更推測，Sony旗下遊戲主機PS5或新一代主機，可能都將全面往數位化發展。

「美國9月將降息1碼！」野村投資長：不排除12月再降一次

隨著美國總統大選氣氛濃烈，各界高度矚目美國經濟政策是否將出現變數。野村投信投資長俞鼎基（Guy Uding）2日表示，目前看來美國通貨膨脹緩步下降，預期聯準會（Fed）將在9月降息1碼（0.25個百分點），並視通膨表現，不排除12月還有降息的機會。

全家調查移工消費客單價是國人2倍 平均2天就造訪1次

全家（5903）今（2）日與非營利組織One-Forty共同發布「移工便利商店大調查」，結果顯示移工朋友平均每2天就造訪1次，形成生活第三空間，且移工在便利商店消費的客單價是國人的2倍，顯見便利商店在移工心中的重要性。

蔡鎮宇擬同時吃下安泰、京城銀 金管會回應「第一次聽說」

針對市場傳出國泰金控（2882）董事長蔡宏圖胞弟、前國泰金副董事長蔡鎮宇有意買下安泰銀行（2849）與京城銀行（2809），再推動兩家銀行合併，金管會今（2）日回應，第一次聽到這樣的訊息，對於市場併購訊息不予評論。

「黃仁勳明牌股」照飛！所羅門、弘憶股 被列入21檔注意股名單

證交所2日公布21檔注意股，其中，近期與輝達綠電訂單有關的雲豹能源（6869），6個營業日累積收盤價漲幅達40.28%，且6個營業日起迄2個營業日收盤價價差達76元，被列入注意股。