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搶頭香！新版日圓今上市　兆豐銀總行下周到貨

▲兆豐銀行。（圖／兆豐金提供）

▲兆豐銀行。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

睽違20年，日本央行今（3）日推出新版日圓紙鈔，面額分別為10000、5000和1000，不過面對新鈔上市，國內兩大外匯主要銀行台銀、兆豐銀備鈔態度大不同，兆豐銀積極表態搶頭香，總行最快下周（7月8日）到貨，不過台銀則指出仍待日央釋出及外幣現鈔供應商取得狀況而定，目前暫無具體時程與數量。

國內最大外匯專業銀行兆豐銀指出，總行最快下周就可取得新版日圓鈔券，惟分行通路舖貨要考慮運送與保全，會有數個工作天的落差。

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▲▼新版的日幣10000元鈔票。（圖／翻攝自日本央行官網）

▲新版的日幣10000元鈔票。（圖／翻攝自日本央行官網）

台銀表示，本行取得新版日圓鈔券時程，需視日本央行釋出及外幣現鈔供應商取得狀況而定，目前暫無具體時程與數量。

行庫主管表示，台灣民眾熟悉的日圓現鈔多印有福澤諭吉，目前為止仍為有效鈔券，不會因為領到舊版日圓鈔就無法使用。

▲▼新版的日幣5000元鈔票。（圖／翻攝自日本央行官網）

▲新版的日幣5000元鈔票。（圖／翻攝自日本央行官網）

台銀表示，因外幣現鈔非屬本國貨幣，有關本行可受理版本係依各國通貨發行銀行發佈或外商銀行之通知訊息訂定。據日本央行2023年12月21日公告說明，新版日圓發行後，現行日圓版本(福沢諭吉一萬元券、樋口一葉五千元券、野口英世千元券）仍維持有效。

根據日本央行官網顯示，10000元紙鈔主體為褐色，正面印有「日本資本主義之父」實業家澀澤榮一肖像，背面則是東京車站。

至於5000元主體則為紫色，正面為「日本女性教育先驅」津田梅子肖像，背面為紫藤花圖案。

關鍵字： 兆豐銀台銀日圓

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