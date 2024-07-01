大樂透端午加碼倒數一周　頻開頭獎已催生5位億萬富翁

▲台彩總經理謝志宏。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台彩今（1）日指出，今（113）年大樂透端午加碼總共要送出100組100萬元，提供民眾加碼活動期間一次對中億元頭獎與百萬加碼獎的雙重中獎機會，截至6月28日累計已送出88組100萬元，剩餘12組100萬元將繼續加開至全部送出，或至本周五（7/5）活動最後一期、由當期所有中獎組數均分當期總獎金。

每周二、五開獎的大樂透自5月21日起實施端午加碼至今，已開獎的12期中，有5期開出頭獎、催生了5位億萬富翁，也就是說本次端午加碼期間平均每週都有1位億萬頭獎得主出現，比起往年平均6期開出1次頭獎速度快非常多。

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根據台灣彩券統計，第四屆公益彩券（民國103年至112年）10年期間，大樂透在開獎的1112期中，共有193期開出頭獎，也就是說平均6期、約3周左右會開出1次頭獎，堪稱是億萬富翁製造機。

今年財神爺更是與民眾同一陣線，統計今年上半年，大樂透65期的開獎中，共有17期開出頭獎，平均4期開出1次頭獎；端午加碼期間財神爺更是大發威，活動期間至今的12期（5/21~6/28）開獎，共有5期開出頭獎，頭獎開出速度更是遠快於過往，平均每周都有1位億萬頭獎得主誕生！

大樂透端午加開百萬獎項活動至本周五（7/5）為止，剩餘的12組100萬元將繼續加開至送完為止，台灣彩券公司預估，若明（7/2）開獎的大樂透銷售金額1.0億元至1.1億元之間，依機率計算，開出之組數約為1~3組，可能剩餘10組100萬元於本週五最後一期加開，當期剩餘的加開獎項總獎金1000萬元將全數送出，由當期所有中獎組數均分1000萬元，各組再依中獎注數均分該組獎金，若當期為一注獨得，則最後一期獲得端午加碼百萬獎項的民眾，有機會抱走1000萬元的獎金，是原獎金的10倍之多。