證交所公布21檔注意股　雲豹能源兩日收盤價價差70元上榜

快訊／首見衰退！00929每股配0.18元 年化配息率仍逾10%

擁有近77萬股民的首檔月月配台股ETF復華台灣科技優息（00929）今（1）日公告配息，每股配0.18元，以今日收盤價20.91元估算，年化分配率約達10.33%。

快訊／月月配00934首發0.33元 年化配息率逼近20%

中信成長高股息（00934）首次配息開獎！第一階段配息以保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為0.33元，以7月1日收盤價20.62元換算當期殖利率1.6%，年化配息率19.2%，現金收益分配公布日為7月12日，7月15日以前買進並持有就能參加除息，收益分配發放日為8月9日。

快訊／67萬股民看過來！0050每股配1元 今年來績效漲逾4成

擁有近67萬股民的元大台灣卓越50（0050）今（1）日公告配息，每股配發1元，為近5次配息最低，以今年1月配3元、今日收盤價186.6元估算，換算年化配息率不到2.14%，不過0050今年以來已漲逾4成。

iPhone 16搭載AI晶片「算力超過M4」！市場看好鴻海、和碩發熱

蘋果公司（Apple）今年秋季即將推出搭載A18 Pro晶片的iPhone 16 Pro系列手機，市場消息指出，由於iOS將運用自家AI應用「Apple Intelligence」，A18 Pro晶片算力規模將超越蘋果旗下的M4晶片，法人也同時看好蘋果供應鏈如台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）、和碩（4938）等相關概念股。

勞動基金5月獲利1513.3億元 前5月賺近6074億元

勞動基金運用局今（1）日公布勞動基金最新績效，截至5月底止，勞動基金規模為6兆5,994億元，收益數為6073.8億元，收益率為9.99％；5月金融市場回穩上揚， 單月收益數為1513.3億元。

輝達、亞馬遜來台投資 謝金河：乾淨能源產業持續暢旺20年

財信傳媒董事長謝金河今日以「台灣乾淨能源產業將持續暢旺廿年」為題發文，表示這次黃仁勳旋風，強化了台灣成為AI核心的地位，最近Amazon宣示未來15年將在台灣砸下數十億美元巨資設立資料中心，同時宣布全部使用綠電，這也宣告台灣綠電產業未來數十年發展的地位，在風光發電的路上，這是未來大家都可以看得見的大趨勢！很多企業崛起，會從這個板塊誕生。

「黃仁勳明牌股」抽中賺2萬！本周2檔開始申購 廣運甜甜價超吸睛

新股抽籤紅包來了！柏騰（3518）及廣運（6125）本周陸續開放申購，其中「黃仁勳概念股」廣運價差20元，等於抽中一張約可賺2萬元，報酬率逾20％。

10元月配ETF新兵蘊釀中 凱基優選台灣AI 50拼今日核准

10元發行的月月配ETF再多一檔！證交所公告，「凱基優選台灣AI 50」將於今（1）日申報期滿，有望成為台股ETF新兵。

台積電基層「薪情」只排第7！ 聯發科平均375.4萬奪上市公司冠軍

證券交易所今日公布2023年上市公司非擔任主管職務之全時員工薪資，其中共有六家公司非主管員工平均薪資超過300萬元，並由聯發科（2454）以以375.4萬元拿下冠軍，至於台積電（2330）則排名第七，非主管員工平均薪資為284.2萬元。

2023年基層「薪情最佳」排名 中信金年均160萬奪冠

證交所今天公布2023年上市公司「非擔任主管職務的全時員工資訊」，單就上市金控觀察，中信金員工平均薪資為新台幣159.3萬元、中位數131.4萬元，雙雙排名第一高，成為雙冠王。