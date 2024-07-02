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8檔台股ETF年化配息率雙位數　00927奪季冠軍

▲▼受美股四大指數收紅影響，24日台股開高走高，指數大漲超過400點，大盤重新站上兩萬點關卡。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

時序來到下半年，7月將配息的ETF也陸續公告每股預估配發金額，《ETtoday新聞雲》彙整17檔台股ETF公告配息概況，其中8檔年化配息率達雙位數，而中信成長高股息（00934）因年化配息率飆近20%奪月配息冠軍，群益半導體收益（00927）以12.08%成為季冠軍。

根據群益投信官網公告資訊，00927本次基金每受益權單位預估配發金額為新台幣0.64元，若以7月1日收盤價21.2元來推算，單季現金配息殖利率近3.02%，除息日訂於7月19日，故想參與配息的投資人，最晚須在7月18日買進，配息發放日則在8月9日。

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▲▼ 。（圖／記者廖婕妤攝）

00927自去年6月掛牌上市以來，已連續4季配息，並即將迎來第5次配息，從配息金額來看，幾乎是呈現季季階梯式上升態勢。觀察前4次配息，都順利完成填息任務，可說是為持有00927的投資人實現股息、價差兼得的目標。進一步觀察00927主要持股，前三大分別為台積電、聯發科、聯電，截至7月1日止，今年來漲幅分為63.24%、39.41%、8.17%，也因此驅動00927今年來上漲近21.77%。

群益半導體收益(00927)的追蹤指數為臺灣半導體收益指數，是首檔精選高息成分股的台股半導體ETF，指數會在每年5月與12月重新審核成分股，5月底的審核精準鎖定半導體股中的高息股，同時卡位全年高息，此外，第二次指數審核落在12月底，考量股利率、累積前三季獲利成長率，超前佈署隔年極具股息及股價成長潛力之半導體企業股票。

財富管理專家表示，根據SEMI國際半導體產業協會最新發布的報告，全球半導體製造業Q1電子產品銷售回溫、庫存穩定，也預估下半年產業成長力道將更為強勁，再搭配AI發展火熱，應用面更趨廣泛下有望令相關需求攀升，也有助為半導體業增添成長動能，台灣因擁有完整的半導體聚落，且在AI晶片的製造與封裝為全球重要樞紐，受惠程度高，建議投資人不妨透過00927這類並重獲利成長性與高息的台股半導體收益ETF來參與，既能完整掌握台灣半導體產業成長機會，還能兼顧收益需求，一舉兩得。

關鍵字： 配息台股ETF中信成長高股息群益半導體收益00927

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