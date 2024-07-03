科技業年薪300萬是基本？「他待10年僅150萬」　同業曝真實薪資

▲原PO好奇大家年薪都多少錢？（示意圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

說到科技業，大家想到的多半是「高薪」，年薪百萬是常態，不過有網友表示，大家都說科技業人人年薪300萬元，但自己是四大（台大、清大、交大、成大）純血碩士，年資10年，薪水只有150萬元，好奇大家都領多少錢？貼文掀起網友討論。

有網友在Dcard發文，「我年薪只有150萬！來一場實話局吧！」在科技業工作10年，年薪只有150萬，常看到同業分享年薪300萬的故事，「可是政府資料顯示的中位數明明不是如此啊！ 我們來一場實話局吧！」

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貼文曝光，網友感嘆，真的沒有大家想像中的那麼高，「一線雜魚，每天都不知道能不能活到月底的發薪日，年薪160～300萬」、「二線晶圓廠雜RD，年薪110萬，但5點下班滿爽的」、「台大電機純血，40歲沒房沒車，年薪100萬」、「二線晶圓廠雜魚新人，年薪95萬」、「二線封測廠，工作經驗4年，120萬元」、「我科技業朋友真的摸到頂才200萬上下，板上一堆年薪300萬到底怎麼來的…求解」。

也有網友提到，雖然都是科技業，但是薪資卻差很大，「去看政府公開資訊觀測站的非主管年薪中位數有哪些公司不就知道了，幾乎都是ic設計，聯發科、聯詠、瑞昱、達發這些」、「那是除非頂考績或老員工才有」。還有人表示，除了薪水之外，生活品質也很重要，「比年薪之外順便也秀一下工時和工作壓力，讓人方便比較」、「周遭親友都科技業年薪都300～500萬，但家族聚會手上兩三隻手機都一直在回，一直靠腰壓力大」、「大家都領百萬，上班跟加班時間也說一下啊」。

但也有不少人過得很滋潤，「年資2年，跳系統廠養老，年薪100萬，上班炒台股，下班炒美股，年收500萬」、「年薪450-550萬左右，收租每個月14萬5000元，月休大約15天」、「四大純血化學博， 台積電年資9年，年薪500萬」、「系統廠7年年資，130萬，5年前新北買了兩間房子收租」、「年資10年，年薪270萬，股票市值1600萬」。