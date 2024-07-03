「黃仁勳概念股」慧友60日噴漲293.6％　並列26檔注意股

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）



記者廖婕妤／台北報導

證交所今（3）日公布26檔注意股，其中，「黃仁勳概念股」慧友（5484）近6個營業日累積收盤價漲幅達32.68%、近30個營業日起迄2個營業日的收盤價漲幅達283.62%、近60個營業日起迄2個營業日的收盤價漲幅達293.60% ，因此遭並列注意股。

NVIDIA創辦人黃仁勳6月初在台大演講時，背板上的合作夥伴名單中，大秀40多家台廠，其中慧友是最便宜的一檔個股，當時股價不到30元，但隨著黃仁勳離台，慧友的股價也跟著一飛沖天，今日收98.4元，就快站上百元俱樂部。

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不過，慧友也因為漲勢驚人，多次被證交所列為注意股，今又出現在注意股名單中，慧友近6個營業日累積收盤價漲幅達32.68%，且今日成交量為近60個營業日日平均成交量的6.31倍，最近30個營業日起迄2個營業日之收盤價漲幅達283.62%，最近60個營業日起迄2個營業日之收盤價漲幅達293.60%，最近90個營業日起迄2個營業日之收盤價漲幅達245.26%，因此並列注意股，

其餘注意股還有吉茂（1587）、新光鋼（2031）、錸德（2349）、銘旺科（2429）、盟立（2464）、志聖（2467）、一詮（2486）、隆銘綠能（3018）、訊舟（3047）、鈺德（3050）、弘憶股（3312）、晶彩科（3535）、聯合再生（3576）、達能（3686）、穎漢（4562）、乙盛-KY（5243）、元晶（6443）、安集（6477）、泰福-KY（6541）、聯策（6658）、旭暉應材（6698）、錸寶（8104）、羅昇（8374）、高力（8996）、美德醫療-DR（9103）。