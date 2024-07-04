美國提高免稅電商貨查驗率　估總統大選後才會對付大陸電商貨

▲目前台灣航空貨運運價高於大陸市場。（圖／桃機公司提供）

記者張佩芬／台北報導

美國海關近兩個嚴格查緝800美元以下的電商貨是否有不實申報狀況，並造成六家報關行被停牌，數千噸貨積壓在美國機場，被認為是出手打擊中國大陸的電商業，捷迅(2643)長駐達拉斯的總經理孫鋼銀指出，美國海關的動作確實有影響到電商貨貨量，不過大型電商都有按規矩申報，影響並不大，估計美國要等總統大選後，才會決定是否對大陸電商貨降低免稅額或做某些限制。

孫鋼銀指出，確實有些電商包裹未確實逐項精準申報，美國國土安全部、聯邦糧食署與農業部等都介入調查，並提高查驗率，美國海關總部六月間也邀航空貨運相關業者開會，說明各項規定，也認為其要求情合情合理。

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由於中國大陸對進口電商貨的免稅額僅50元人民幣，美國有國會議員主張大陸輸美電商貨也採用相同免稅額，但因關係的是美國民眾的荷包，而且美國目前對任何國家進口的電商貨，都是以800美元做為免稅門檻，如果針對中國大陸貨品降低免稅額，損失的是美國消費大眾利益。

歐盟對電商貨的免稅額是150歐元，約161美元，因大陸廉價電商貨大舉入侵，歐盟也傳出正在研擬對策。歐美主要都是針對大陸電商巨頭拚多多旗下的Temu和希音(SHEIN)等跨境電商平台。

根據美國海關邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）估算，截至去年9月30日的財年，超過十億個包裹透過「小額豁免」進入美國，創下歷史新高紀錄，其中大部分來自中國大陸；美國眾議院去年發表的報告指出，Temu和希音約占小額豁免出貨的近三分之一。

孫鋼銀指出，過去大陸電商貨不少是運到台灣來轉機，但隨著貨量增長，大陸電商貨包機運送比例越來越高，另一方面因為今年台灣的AI貨出貨量大增，華航、長榮、星宇等能夠提供的艙位有限，運價也比大陸高，到台灣轉的貨有降低現象。

目前上海運往美西的航空貨，每公斤約6.5美元，約新台幣212元，現在台灣要價已經達265元。根據桃園機場公司統計，去年5月桃機空運貨當中，52.64%是轉口貨，共92,5562噸，今年5月轉口貨佔比降為49.82%，共95,324噸；去年全年航空貨運處於衰退狀況，桃機總貨量衰退16.77%。