台股今年狂漲5600點！　「8檔股票」貢獻了78％

▲富邦投顧董事長蕭乾祥4日表示，看好下半年台股指數持續衝高。（示意圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

台股指數今年上半年漲幅度驚人達30％，是去年一整年漲幅的五、六倍，4日再創新高來到23,525.49點，大漲353.06點，漲幅達到1.52％，奔向兩萬四千點，而在去年底為17930.81點，漲了5,595點，股民知道哪些個股貢獻點數良多？富邦投顧董事長蕭乾祥4日給了答案。

富邦投顧董事長蕭乾祥表示，今年台股指數以八家個股貢獻上漲指數為主，共達78％，其中，台積電股價今天來到1,005.00元，即佔了其中59％，其他七家個股則為鴻海、聯發科、廣達；金融股則有富邦金、國泰金、中信金；還有華城今天的股價來到999元邁向千元股。

[廣告]請繼續往下閱讀...

富邦金控今天舉辦「2024富邦財經趨勢論壇年中場」，分析台股下半年獲利續強 指數區間估20,000-23,800點，首選AI供應鏈，軍工、儲能受惠政策加持，並認為「雲端服務加大投資、AI晶片需求續強」。

在產業趨勢部分，看好AI的發展前景之下，雲端服務業者擴大投資，估計四大業者今、明年的資本支出將增加35％、10%，除了購買Nvidia、AMD的晶片之外，四大雲端服務業者（Amazon、Google、Meta、Microsoft）也都積極開發AI自研晶片，估計全球AI晶片市場在未來10年的複合年度成長率（CAGR）將達31％。

由於新晶片功耗高，散熱成為AI伺服器發展的重點之一。伺服器散熱的解熱能力以氣冷最低、浸沒式最高。但浸沒式散熱成本為液冷式散熱的數十倍以上，且還有環保及維修問題，預估5年內液冷散熱將為主流。而雲端服務大廠不斷擴增資本支出，新AI晶片的功耗又大幅增加時，電力供給成為重要資源，也帶動儲能設備發展。

國際能源署（IEA）預估至2026年，全球資料中心及AI的電力需求將是2022年的2倍。Bloomberg NEF預估，到2030年之前，全球儲能裝置將以21%的複合成長率成長。

蕭乾祥指出，除了微軟、Google等推出小型模型之外，半導體廠Intel、高通、聯發科等也紛紛推出高算力的晶片，在軟硬體陸續就位下，邊緣AI逐漸成型。資策會（MIC）預估，今年AI PC滲透率為16%、AI手機11％，2027年分別達66％及42％。AI PC初期以專業市場為主，而AI手機的即時通話翻譯、用圖片智慧蒐尋等功能，會讓消費者較有感。

除推出新的AI伺服器晶片之外，Nvidia在今年GTC大會中展示下一個具潛力的應用「人形機器人」，可透過理解人類語言的提示來進行作業修正，進一步提高生產的效率及靈活性，也將應用在服務業上。市調機構預估，2024年全球服務型AI機器人市場的規模約達74億美元，到2030年的複合成長率達27％。

延伸閱讀

▸ 江坤俊被爆偷吃護理師 正宮超淡定提3重點：好歹我也要看到照片吧

▸ 結婚11載去年返台與公婆吵不完 母帶2女跳碧潭衝突點曝光

▸ 江坤俊爆偷吃「同框小三」慶生照流出！粉絲灌爆臉書：看不下去退追了