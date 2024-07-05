AI機器人超火熱！4檔概念股「連續亮漲停」　妖股狂飆漲逾3.5倍

▲2024世界人工智慧大會（WAIC 2024）現場，特斯拉（Tesla）發表旗下第二代Optimus機器人。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊絡懸／台北報導

年度盛會「2024世界人工智慧大會」（WAIC 2024）在中國上海登場，帶動機器人概念股，觀察5日盤勢，包括羅昇（8374）、盟立（2464）、穎漢（4562）、昆盈（2365）皆漲停鎖死，而且皆是連續3天以上跳亮紅柱燈，就連被輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳點名的慧友（5484）也一度亮漲停。

「2024世界人工智慧大會」4日起在上海登場，包括特斯拉（Tesla）發表旗下第二代Optimus機器人，並將導入Optimus上千具機器人在自家廠房測試應用，此次展示25款最新機器人產品，帶動AI應用及機器人題材相關個股。

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另一方面，輝達於6月26日股東會時，黃仁勳表示，將持續導入AI應用，例如開發工業機器人市場，並且進一步與電腦製造商、雲端服務業者合作。

兩大消息題材，推升「AI機器人概念股」衝高直攻漲停價，包括羅昇漲停131元、盟立漲停90.7元、穎漢漲停72.9元、昆盈漲停54.1元。值得注意的是，佳世達集團旗下自動化領域通路商的羅昇，已經連續拉出6根漲停；盟立、穎漢、昆盈也亮出3根紅柱。

此外，黃仁勳日前來台參加台北國際電腦展（COMPUTEX），在主題演講時也秀出背板上的供應鏈名單，成為台股資金追逐標的。受人矚目的就是慧友，當時股價僅25.8元，還是名單內最便宜的個股，6月初飆漲至今已上漲92.7元，漲幅達3.59倍，7月5日開盤直攻漲停價118.5元，被市場形容是「AI妖股」。