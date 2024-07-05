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玉山銀Wallet app禮券「標錯價」出包　甩鍋合作商吞下

▲玉山金控總部大樓外觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲玉山金控總部大樓外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

玉山銀推出的「Wallet app」行銷活動爆出罕見「標錯價」現象，玉山銀除了今（5）日中午急緊下架相關專案以外，晚間重新發出聲明指官網已於傍晚17：30復原，不過玉山銀合作廠商爆出「禮券交易失效」爭議，玉山銀事前一問三不知，事後兩手一攤甩鍋合作商宜睿，而宜睿晚間指出，爭議票券已全數恢復使用，消費者權益不受到影響。

▼玉山銀APP電子禮券標錯價緊急下架。（圖／翻攝玉山Wallet電子支付）

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▼玉山銀APP電子禮券標錯價緊急下架。（圖／翻攝玉山Wallet電子支付）

依照玉山銀原定規劃，這項優惠活動自7月1日起至9月30日止，玉山銀信用卡app會員可由玉山銀信用卡平台導向「宜睿智慧票券商品」平台，提供大賣場禮券優待，不過宜睿將98折的商品券誤值為67折，原本2940元買3000元購物券，變成1940元即可取得，現賺1060元，超過原定折扣17.66倍。

特別的是，《ETtoday新聞雲》詢問玉山銀行銷活動出包，公司信用卡處還一問三不知，第一時間搞不清楚是那一個行銷活動有爭議，直到傍晚才發現該活動已上架多日，且因使用者「呷好逗相報」導致湧入多人上平台下單。

▲▼玉山銀app標錯價，合作廠商宜睿官網聲明。（圖／翻攝宜睿智慧網）

▲玉山銀app標錯價，合作廠商宜睿官網聲明。（圖／翻攝宜睿智慧網）

業者主管指出，玉山銀董事長黃男州是「理工組斜槓金融圈」的代表人物，擁有清大動力機械學歷，又擁有紐約市立大學柏魯克分校商學碩士、美國哈佛大學管理發展計畫等學歷，相當看重電子金融與各類資訊技術發展，想不到一個行銷活動意外曝露公司積極展現切割的效率，對維護消費者權益追蹤熱忱有限。

隨後玉山銀解釋，玉山Wallet app紅利購即享券商城是引導顧客購買宜睿智慧票券商品的平台，網頁維護由廠商進行相關上下架與產品定價。

玉山銀主張，因此當顧客購買時，玉山Wallet亦會於頁面清楚提示顧客會導轉宜睿智慧票券廠商，此次事件宜睿將會在官網進行相關公告說明，並已於今天17:30將系統自動鎖定並顯示失效票券開放使用，重新登入開啟票券即能正常顯示並使用。

不過消費者花1940元取得大賣場禮券是否適用，玉山銀指出，後續賠償與否、影響人數等資訊，全由宜睿負責。

宜睿則是發聲明指出，代為營運的「玉山Wallet >紅利購>即享券商城」，於今日(7/5)午間因為短時間內大量訂單壅塞，觸發系統安全機制，系統自動鎖定票券並顯示失效，造成部分用戶無法順利開啟票券使用，經排查後已恢復票券狀態，請重新登入並開啟票券即能正常顯示並使用。

玉山銀App標錯價！大賣場禮券不到7折售出　中午緊急下架
 

關鍵字： 玉山銀出包標錯價甩鍋宜睿智慧

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