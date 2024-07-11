北台中機捷特區熱度不減　房仲曝：開始出現換屋族

▲機捷特區經過快速發展，大型旗艦店家進駐，區域內也開始出現換屋需求。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

北台中房市熱區機捷特區被視為台中市首購首選區，經過快速發展，大型旗艦店家都已進駐，也衍伸出過去的首購族開始出現換屋需求，在地房仲觀察，商圈成形除了吸引外來客外，房市另一個指標則是區域性的換屋動能。

《地產詹哥老實說》EP212／昔日鬼城房價漲翻「鬼都住不起」！ 林口人狂勸：沒耐心不要來

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著商圈的快速發展，機捷特區商圈已經進駐燦坤、全聯、寶雅、康是美等大型店家，且整體大北屯地區相比較，機捷特區與鄰近的11期、14期重劃區來比較，機捷整體房價仍相對親民。

▲機捷特區除了好市多北屯店外，商圈已經進駐燦坤、全聯、寶雅、康是美等大型店家。（圖／記者陳筱惠攝）



永義房屋北屯敦富捷運加盟店店長陳彥融分析：「在捷運綠線效應逐漸發酵下，機捷特區除了開始吸引習慣捷運的北部客前來購屋外，機捷區域性的換屋動能也逐漸增加。」

由於機捷特區整體為長條形，最北端為靠近74號快速道路，該區實登價格大多落在40萬元～43萬元左右，往南越靠近舊社捷運站的價格，會因商業機能單價逐步攀升，最高成交已經來到45萬元。

陳彥融說：「大部分民眾對機捷特區印象為外來人口移入區，但實際上機捷已經發展出一群『在地居民』，可能從過去購入3房，現階段想換4房或是一樣3房但多一個車位，畢竟機捷該有的都有，又有重劃區與捷運系統雙優勢，這也是除了預售屋以外的另一項指標。」

▲機捷特區已經發展出一群「在地居民」，帶動換屋需求。（圖／記者陳筱惠攝）

但現況部分，陳彥融說：「因為政府規範如房地合一稅等限制，目前機捷特區物件需求比供給還來得多，且因建商新推案持續，未來仍有很大的發展潛力，新成屋市場價格單坪來到45~50萬元區間。」

目前機捷特區預售新案已經來到5字頭以上，與過去2、3字頭時期已經不可同日而語，陳彥融不諱言：「我們第一線人員，也要刷新自己的行情觀。」

▲永義房屋北屯敦富捷運加盟店店長陳彥融建議消費者，以物件銀行鑑價的價格當作準則。（圖／記者陳筱惠攝）

面對房價走勢，陳彥融也建議想前往機捷特區賞屋的消費者：「首先還是依照自身需求選擇房型數，目前市場大環境與透明度都差不多，可以以物件銀行鑑價的價格當作準則，受到現在預售屋創價影響，但消費者主要貸款仍以8成為主，為了避免中古屋頭期款出現現金差額，銀行鑑價會是一個相當公正的標準。」

《地產詹哥老實說》EP212／昔日鬼城房價漲翻「鬼都住不起」！ 林口人狂勸：沒耐心不要來