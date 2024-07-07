衛星服務滲透率提升帶動零組件廠營運　估明年產值達3570億美元

▲衛星服務滲透率提升帶動零組件廠營運。（示意圖／CFP）

記者高兆麟／綜合報導

根據TrendForce最新報告「衛星產業發展關鍵推手-低軌衛星大廠供應鏈策略與挑戰分析」內容，隨著低軌衛星服務全球用戶滲透率持續上升趨勢，驅動全球衛星零組件供應商陸續切入Starlink與OneWeb兩家主要衛星大廠供應體系，預估2021~2025年全球衛星市場產值從2830億提升至3570億美元，年複合成長率(CAGR)2.6%。

TrendForce指出，Starlink現階段採取供應鏈垂直整合(Vertical Integration)策略，在位於美國華盛頓州(Washington)自有工廠內，進行衛星本體關鍵零組件生產與組裝作業，生產衛星關鍵零組件包含酬載通道元件、Ka頻段天線元件、濾波器以及分離器等，Starlink透過In-House模式生產衛星關鍵零組件，能有效掌握零組件生產狀況，同時擺脫繁複供應鏈管理作業。

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相較之下，OneWeb則採取高度供應鏈委外作法，將衛星本體關鍵零組件交付各區域Tier 2零件廠進行生產後，由次系統(Subsystem)工廠進行局部零組件組裝後，送回OneWeb自有工廠-OneWeb Satellite進行衛星本體組裝作業，透過高度開放供應鏈體系，讓多數零組件廠與OneWeb合作，順勢切入低軌衛星市場。

TrendForce觀察，多數切入Starlink供應體系大型台廠因資源、體制較為完善，且符合Starlink各項太空測試(如隨機振動測試、分離衝擊測試等)嚴苛要求，逐漸站穩Starlink供應鏈，然中小型衛星零組件台廠在資源不充裕情況下，較難切入Starlink供應鏈體系。

故TrendForce預期，中小型衛星零組件台廠嘗試尋求開放供應鏈體系衛星商(如OneWeb)，切入全球低軌衛星產業，現階段透過政府專案計畫的場域驗證模式，促成OneWeb與台灣關鍵零組件廠合作機會。值得注意的是，在低軌衛星計畫助力下，台灣衛星零組件廠商能減少切入新興市場風險，初步掌握目標市場對低軌衛星服務接受程度，以決定後續投入資源多寡。