台灣船員自殺率遠低於國際　航港局設申訴管道、業者有遠距醫療

▲裕民以良好福利與安全工作環境，讓船員安心工作。（圖／取自裕民官網）

記者張佩芬／台北報導



全球最大船東互保協會Gard最新公布，該會近五年投保船隊的400多名船員死亡人數中，海員自殺率高達11%，交通部航港局昨(8)日回應指出，該局近5年接獲之通報案件，本國籍船員職災死亡(含自殺)人數，平均每年約2.8人，目前我國在船服務人數約為7077人，占比約0.03%，遠低於國際數據，局內已於官網提供船員申訴管道並辦理相關講座。

散裝船公司的不定期航線，船員較有可能在超過一個月航程都不靠港的船隻上服勤，裕民航運指出，公司在船員登船前都有安排公司政策、安全管理等課程；船員在岸期期間，公司一年有兩次在岸訓練課程；船員上船工作期間，船上有交誼廳。視聽娛樂系統、運動健身設備、免費WIFI等，集團的亞東醫院提供遠距心理諮商與醫療服務。

航港局船員組組長劉佩蓉指出，該局非常重視船員的工作環境與身心健康，為防範船員長期在海上工作造成心理精神上的障礙，已於官網提供船員申訴管道相關資訊，船員遇到問題可以撥打電話或以電子郵件求助。

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另自民國112年起，即與中華海員總工會合作辦理心理衛生講座相關課程，聘請專業心理諮商師針對船員於海上可能遇到之心理或情緒上之困難進行講解。113年度海員總工會將再邀請國外心理諮商講師針對船員心理健康進行輔導，並訓練種子教師，積極拓展船員心理輔導領域，局方也將持續關心與預防船員在船服務期間發生自殺情事。