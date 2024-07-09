14家金控上半年暴賺3374億年增逾6成　3業者單月獲利破百億

▲國泰金旗下國泰世華銀行。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

14家金控2024年上半年獲利自結數全部出爐，累計共賺逾3374.26億元、年增率63.48%。其中國泰金（2882）、富邦金（2881）與新光金（2888）3家壽險型金控單月業績皆破百億元表現亮眼。

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▲14家金控2024年上半年獲利表現，可點圖放大。（資料來源：各公司、圖／ETtoday新聞雲製）

依各公司揭露資訊，14家金控中有一半累計至6月每股稅後純益（EPS）超過1元，以富邦金EPS達5.95元最高，國泰金EPS達4.66元居后，而過去常墊底的新光金因為6月繳出史上單月最佳成績，以及歷年最好的上半年業績，在金控排名中大升至第6名，進步最多。

富邦金指出，6月自結稅後純益216.3億元，單月獲利創下歷年同期新高；累計今年前6月稅後純益810.6億元，已超越去年全年獲利，並創下歷年同期次高，另外，子公司富邦人壽、台北富邦銀行單6月稅後淨利皆創下歷年同期新高；同時，台北富邦銀行及富邦證券累計前6月稅後淨利亦皆創下歷年同期新高。

國泰金6月稅後純益達128.0億元，累計稅後純益716.1億元，EPS達4.66元，累計稅後淨利及EPS皆創歷史次高紀錄。公司表示，今年以來各子公司核心業務動能強健，獲利表現亮眼，子公司國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利皆創歷史新高，國泰人壽累計稅後淨利創歷史次高。