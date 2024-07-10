2檔現增加持漲勢逾6%金融股最猛　新光金爆59萬張史上大量

▲新光金集團外觀。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

新光金（2888）旗下新光人壽及三商美邦人壽（2867、簡稱三商壽）拚改善體質，今（10）日為新光金（2888）參與現增最後買進日，爆出59萬 張史上大量，股價也以上漲逾7%作收，至於三商壽股價站上睽違2年的8 元，有利現增定價，提高可募資金額；而新光金與三商壽漲幅居今日金融股之冠。

新光金今日以上漲0.85元或7.73%、11.85元作收；三商壽以上漲0.48元或6.3%、8.10元作收。

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為改善財務結構，新光金現金增資每股將以8.3元訂價，發行16.7億普通股，預計募集138.6億元，預計明（11）現增除權交易日，原股東及員工繳納期間為7月23~31日，特定人認股繳款期間則從8月1~7日止。

新光金股價在本周公布6月繳出亮麗成績單下，股價近2個交易日轉趨活絡，昨日盤中一度漲停，今日差一檔漲停，今日盤中最高來到12元，創2022年2月、為2年6個月高點，連2天交易量破50萬張大量，今日衝上59萬4896張、史上大量。

至於三商壽二年來第5 度增資案3億股早在6月3日送件申請，採20日核准生效日，上周二（2日）申報生效，此次現增送件暫定發行價每股6.5元，不過今日股價盤中最高攀升至8.14元，創2年3個月高點，有利提高未來發行價格。