總是存不到錢！她一看開銷超多「儀式感支出」嚇傻：掉入陷阱

▲原PO驚覺自己好像陷入了「拿鐵效應」的陷阱，導致存不到錢。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

許多現代人較注重即時享樂、生活品質，導致每個月也因為各種額外支出，而成為所謂的「月光族」。就有一名女網友表示，自己的工作明明經過數次調薪，口袋卻依舊空空的，直到檢視消費習慣後，才發現自己日常中很多「小確幸」的支出，驚覺「好像陷入了『拿鐵效應』的陷阱」。貼文曝光後，話題立刻引起熱烈討論。

原PO在Dcard以「是不是很難避免生活中儀式感的支出」為題發文，表示自己雖然有數次調薪，但存款卻沒有因此增加，於是便上網看了一些理財相關的文章，才發現自己好像陷入「拿鐵效應」陷阱，原PO進一步解釋，「拿鐵效應」簡單來說，就是如果一個人習慣每天早上喝1杯拿鐵，每杯約150元，一年下來累積的金額就高達54750元。

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原PO坦言，自己檢視消費習慣後才驚覺「生活中有很多小小的花費，長期累積下來卻成為錢包的大破洞」，原PO也舉例，像是許多人習慣每天1杯的手搖飲、做美甲、買手機殼、美妝服飾，以及健身房費用、影音平台訂閱費、線上課程等等，長期累積下來都會是一筆不小的開銷。

原PO感嘆，雖然曾經想過省下「小確幸」的支出，但她認為這些花費能有效提升自己的生活品質，同時還能療癒自我，因此好奇詢問其他網友「平常會節省這些錢嗎？還是會適時的獎勵自己呢？」

貼文一出，引起網友熱議，許多人紛紛給出建議「先儲蓄，後支出，每月訂好儲蓄目標，花費要記帳，每月檢討」、「或許可以換個想法，我想要過上每天都可以喝150元拿鐵的生活，要怎樣一年增加5萬多的收入，這樣就增加了賺錢的動力」、「當妳還在需要在意這些支出的階段，就代表目前主業收入不夠，會建議下班時間發展副業，花時間在賺錢上」。

也有網友表示「當妳斷捨離全都辦到，錢也存到的時候，也只剩妳一個人宅在家裡了」、「生活品質是給有錢的人，如果賺的不夠多說真的別想去擁有生活品質，是先想想怎麼過以後的日子」、「大學畢業開始，每個月幫忙家裡還房貸，換來的是朋友越來越少。雖然資產比同齡朋友還多，但看到他們開心吃吃喝喝到處玩，可以買自己想要的東西，就會覺得自己人生過得很沒意義」。

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