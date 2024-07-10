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貨櫃儲運事業協會建議　建立航港資訊大平台以迎合時勢所需

▲貨櫃儲運事業協會理事長林炯炘在航海節前夕的記者會上提建言。（圖／記者張佩芬攝）

▲貨櫃儲運事業協會理事長林炯炘在航海節前夕的記者會上提建言。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

中華民國貨櫃儲運事業協會理事長林炯炘今(10)日在航海節前夕的記者會上指出，該會建議櫃場應逐步朝向電子化、數位化及智慧化邁進，主管機關應建立航港資訊大平台以迎合時勢所需，提高櫃場整體作業效率。

為協助整體航港物流作業順遂並成為供應鏈夥伴最堅強的後盾，提升整體國際港航物流產業競爭力，該協會積極參與政府各部門、調研機構及各相關產業鏈公(協)會針對貨櫃集散站、貨櫃碼頭實務運作進行相互討論、協助法規修法與建立有利於港航物流產業的系統平台，攜手提升共榮共贏的經營環境。

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例如參與海運運輸平穩工作小組、各項櫃場實務作業流程研議及改善、櫃場職業安全衛生實務研討、櫃場人力缺口議題、宣導並實踐ESG精神及向航港局建言提出航港及櫃場數位化等相關議題。本協會就會務內容提出相關實績如下:

(一)參與航港局、關務署法規修正與精進系統資訊平台：參與交通部航港局及財政部關務署各項法規修法並提出實務建議並兼顧政府監督及業者經營順利，例如航港局之「貨櫃集散站經營業管理規則」、「海商法」及與貨櫃集散站土地興辦事業條文訂定等；關務署之「海關管理貨櫃集散站辦法」、「海關依關稅法第86條規定裁罰原則」、「貨棧貨櫃集散站保稅倉庫物流中心及海關指定業者實施自主管理辦法」修訂等。

為提升貨櫃集散站作業效率，本協會於航港座談會建議櫃場應逐步朝向電子化、數位化及智慧化邁進，建立航港資訊大平台以迎合時勢所需，提高櫃場整體作業效率。針對本專案，現由航港局委由調研機構進行「我國航港資訊整合與數位化發展架構之研究」之研訂航港產業數位化發展指引，刻正進行專家(含公協會)訪談及企業問卷調查瞭解自身數位化情形，藉由分析找出後續業者可執行之關鍵行動方向，結合政府資源(如交通部航港局、臺灣港務股份有限公司、財政部關務署等)共同推動航港數位化，以達到航港物流的營運效益、強化貨櫃碼頭、櫃場之資訊安全，增加整體服務品質作業，以因應國際競爭力。

(二)專業實務教育訓練：為提高本業從業人員專業知識及強化貨櫃碼頭(含櫃場)之「人安」、「貨安」以期邊境管理工作順暢，112年舉辦五場次海關貨棧、貨櫃及保稅等專責人員教育訓練共計239位；另承辦航港局112年貨櫃集散站經營業「危險物品作業、紅火蟻防治、防颱防汛及節能減碳」教育訓練，參加人數(含實體及線上)共 計117位。今(113)年持續開辦海關貨棧、貨櫃專責教育訓練，於台北(8/31、9/1、7日)及高雄(11/9, 10及16日)各舉辦一次，歡迎有志從事專責人員工作或是想瞭解貨棧、貨櫃集散站實務運作及關務作業流程之夥伴們，請向本協會洽詢。

針對其他與工作環境安全及節能減碳議題，本協會相當重視人安，於內部定期、定時提供職安署或各地縣市政府舉辦之職業安全衛生講座資訊，除依法完成相關時數訓練外，加深從業人員對職業安全之認識與認知。節能減碳部份本協會與經濟部商業發展署、商業研究院均有緊密鏈結，定期提供相關講習課程，如近期商研院舉辦一系列「2024年商業部門減碳人才培訓班」，以鼓勵業者透過實體上課或是視訊課程一起掌握碳市場與ESG議題的最新趨勢。

關鍵字： 貨櫃儲運事業協會建立航港資訊大平台迎合時勢所需

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