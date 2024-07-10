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准設第4家純網銀？　金管會彭金隆：門沒有關上

▲▼新任金管會主委彭金隆22日率轄下各財金機構赴立院接受質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲金管會主委彭金隆。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社 

國內設有3家純網路銀行，至今未能擺脫虧損，金管會主委彭金隆今天表示，銀行有建置成本，不見得一開始就要用獲利衡量它，至於未來是否准增純網銀家數，他表示「尊重市場機制，這些門我們並沒有關掉」。

彭金隆上午赴立法院財政委員會，針對「創造金融科技創新發展空間與扶植金融科技業」進行專題報告並備質詢。國民黨立委賴士葆質詢時關注，國內目前設有3家純網銀，且全數虧損，未來是否還可能增加純網銀家數。 彭金隆表示，銀行初始建置成本很高，不見得一開始要用獲利衡量它，且現在3家純網銀財報雖然仍虧損，但已有改善跡象，若業者有意願申設純網銀，他尊重市場機制，「這些門我們並沒有關掉」。

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彭金隆會後坦言，現在純網銀經營尚未看到很明朗的結果，但法規上並沒有限制業者不能再送件，若業者有意願申設純網銀，可與金管會溝通，「送件與否為業者的權利，但金管會的考量會比較細緻一點，不是送不送這麼簡單的問題」。

金管會銀行局長莊琇媛指出，法規上並無限制純網銀僅能開放3家，但金管會會考慮整體市場狀況及穩定性，現在3家純網銀均在努力找利基，後續若有業者有意願加入市場，金管會審核將關注業者如何達到普惠金融目標，及如何在目前大環境下建立永續、可持續營運模式。

她提到，業者必須說服主管機關，當市場上已經有3家純網銀存在，且傳統銀行亦紛紛發展數位金融，業者規劃與哪些金融科技業者合作、打算如何突圍，及鎖定的目標群等。

莊琇媛說，目前國內3家純網銀都還在發展中，還不能說商業模式已完全底定，金管會與純網銀保持每年1至2次開會溝通，積極鬆綁業務，希望協助純網銀拓展利基。

她說，純網銀亦有發現，有些市場因素當初設立時並沒有評估得很完整，其實有很多業務不可能全線上完成，例如房貸抵押權設定等，因此金管會准純網銀進行業務試辦，進行線上線下整合。

金管會目前共發出3張純網銀執照，包括樂天國際商業銀行、LINE Bank（連線商業銀行）及將來銀行，其中，樂天銀行及LINE Bank於2021年先後開業，將來銀行於2022年3月開業。 在開業初期，純網銀為獲客持續投入行銷成本，導致目前3家純網銀均尚未擺脫虧損，不過，莊琇媛也提到，業者都強調已度過早期獲客階段，逐漸進入獲利階段；根據金管會先前預估，至少有1家純網銀可望在2025年達到損益兩平。

關鍵字： 金管會純網銀銀行金融科技市場機制

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