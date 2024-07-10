黃仁勳概念股又上榜　所羅門等3檔並列24檔注意股

▲證交所公布24檔注意股。（示意圖／記者湯興漢攝）



財經中心／台北報導

證交所今（10）日公布24檔注意股，仍有3檔「黃仁勳概念股」所羅門（2359）、益登（3048）、弘憶股（3312）也被列入其中，另AI機器人相關個股昆盈（2365）、盟立（2464）、穎漢（4562）等也同樣上榜。

根據證交所資訊，所羅門最近90個營業日起迄2個營業日收盤價漲幅達323.14％；益登近6個營業日累積收盤價漲幅達25.15％，且7／10週轉率為10.68％；弘憶股7／9的最近6個營業日當日沖銷成交量占最近6個營業日總成交量比率70.27％，且7／9當日沖銷成交量占該日總成交量比率67.98％，因此雙雙遭列注意股。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，昆盈最近6個營業日累積收盤價漲幅達33.10％，且今日週轉率為20.57％，最近60個營業日起迄2個營業日收盤價漲幅達174.75％；盟立近6個營業日累積收盤價漲幅達31.62％，且7／10週轉率為40.98％；穎漢近60個營業日起迄2個營業日收盤價漲幅達317.05％，最近90個營業日起迄2個營業日收盤價漲幅達317.05％，因此都被列入注意股。

其餘注意股還有福懋油（1225）、大東（1441）、中興電（1513）、和大（1536）、南帝（2108）、正崴（2392）、輔信（2405）、訊舟（3047）、聯傑（3094）、力銘（3593）、遠傳（4904）、金橋（6133）、富世達（6805）、天虹（6937）、昇陽半導體（8028）、美德醫療-DR（9103）、泰金寶-DR（9105）、欣巴巴（9006）。