德國航海王挾需求強、漲價猛兩大利多　調升2024全年財測

▲赫伯羅德調高2024年全年財測。（圖／取在赫伯羅德官網）



記者廖婕妤／台北報導

德國航運巨頭赫伯羅德（Hapag-Lloyd）今年上半年營運狀況優於預期，因此大幅上修今年全年的獲利預測，主要原因是因為不斷增加的需求，以及短期運費仍持續上揚，都有利於後市表示。

根據初步及尚未經審計的數據，赫伯羅德2024上半年息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）約為18億歐元（約新台幣635.42億元），息稅前利潤（EBIT）約為8億歐元（約新台幣282.41億元）；確認後的詳細數據將於8／14公布。

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赫伯羅德在聲明中表示，由於近期強勁的需求，加上短期運價的上漲超出預期，因此預計下半年的獲利有望超出先前預期。

因此，赫伯羅德執行董事會上調2024財年的獲利預期，預計2024全年息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）將落在32億歐元至42億歐元之間（約新台幣1129.65億元至1482.66億元之間），原先估計為20億歐元至30億歐元（約新台幣706.03億元至1059億元之間）；息稅前利潤（EBIT）則落在12億歐元至22億歐元之間（約新台幣423.6億元至776.6億元之間）。

不過，赫伯羅德也強調，在運費大幅波動，以及重大地緣政治挑戰的背景下，預測存在高度不確定性。