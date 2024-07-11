台泥6月營收年增55％　亞泥轉投資貢獻6月營收月年雙增

▲亞泥花蓮製造廠。（資料照／記者湯興漢攝）



記者廖婕妤／台北報導

水泥雙雄公布6月營收，台泥（1101）受惠葡土事業貢獻，6月營收年增55％；亞泥（1102）轉投資亞東預拌及嘉惠電力持續挹注營收，推升6月營收繳出月年雙增成績。



台泥6月營收為136.59億元，月減1.4％、年增55％；累計上半年合併營收為648.31億元，年20.34％。

台泥表示，受惠今年3月併入Cimpor葡萄牙和OYAK土耳其，截至今年6月為止，已為台泥貢獻約近200億元營收；台泥全球儲能事業6月營收也較5月及去年同期有顯著成長。

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台泥指出，不只全球低碳佈局逐漸展現在營收上，致力企業永續發展的品牌理念也受到認同，台泥列名美國TIME時代雜誌七月甫公布之「2024年全球500大永續企業」。

亞泥6月營收為68.38億元，月增5.8％、年增2.51％，主要原因是各項投資操作的獲利狀況良好，同時本業表現也持穩；累計上半年合併營收為354.84億元，年減11.92％。

亞泥的投資包括轉投資事業與財務投資，除了財務投資外，主要轉投資包括集團內的遠東新世紀、裕民航運與遠傳等公司，尤其是去年從原始股東手中購買的關係企業遠傳股權，在之前部分出售獲利，以及目前帳上保留的未實現盈餘，據了解都有很好的收益。

亞泥的本業，包含水泥事業與非水泥事業也表現持穩，特別是亞東預拌，積極研發生產高性能混凝土，深受國內超高大樓喜愛，業績也持續創高；嘉惠電力也穩定提供潔淨能源給台電，都是亞泥維持穩定收益不可或缺的基石。