買氣爆棚　00905暫停初級市場申購

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者錢雅慧／綜合報導

00905買氣持續旺不停，截至7月10日總報酬來到44.62%，並在7/1公告歷史新高配息金額後，7月1日至7月10日交易量對比前期激增103%，來到近7萬張交易量遠超6月，資產規模與受益人數也從年初18.77億及2萬人，快速激增至33億與2萬6千人的雙成長表現，由於00905無收益平準金機制，為確保投資人配息權益，已於7月11日公告將暫停初級市場之申購。

7月ETF除息秀登場，配息金額0.37元創新高的富蘭克林華美臺灣Smart ETF(00905)，將於7月16日進行除息，以7月10日收盤計算，單次配息率2.48%，居10檔市值型台股ETF亞軍，已能媲美高股息ETF配息水準，更重要的是，其入手價不到15元，是當中最便宜，小資族只要於7月15日前持有或買進，即可參與此次除息。

00905即將於7/16進行第5次配息，此次每單位配發金額0.37元，創下新高，過去4次配息金額分別為2023/2/1配0.27元、2023/7/18配0.18元、2023/10/19配0.17元、2024/4/17配0.21元。

根據資料顯示，7月共有17檔市值型及主題型台股ETF，將於7月11日~7月25日除息。其中，有6檔同為季配型ETF，以7月10日收盤計算，單次配息率以群益半導體收益(00927)最高，為2.92%，其次是元大高股息(0056)，2.53%，而00905則位居第3，亦有2.48%。

不過，若以市值型台股ETF，7月配息共有7檔，中信上櫃ESG 30不管是單次配息率或年化配息率，分別以5.83%、11.68%奪冠，而00905則分別以2.48%與10.01%拿下亞軍。

不管是季配型或市值型ETF，00905皆名列前3名，吸引許多存股族關注。

然而，若以荷包來看，7檔市值型ETF，只有00905、00088與00928三檔尚屬於銅板價，不到20元就能輕鬆入手，至於其餘4檔最便宜的00692都要46.66元，而最貴則是0050，1張就要接近20萬元，如此高門檻，已超出小資族能力範圍。

至於最親民的市值型ETF就屬00905，雖然近期股價隨著台股不斷創新高，股價也跟著一路扶搖直上，7月10日股價收盤已創高來到14.91元，但相比同類型ETF依舊是最適合小資族。

00905就因股價便宜易入手，因此，今年第2季來，受益人數呈現月月增，截至6月，受益人數已達2萬4814人，7月首週更大增1344人，來到2萬6158人。

由於00905追蹤指數採取量化多因子篩選機制，既能追求成長、還能達到耐震的效果，是最適合存股族的ETF，在台股上24000點高檔之際，既能跟上成長，又不想承擔太高風險投資的好標的。