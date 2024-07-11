台積電Q2營收報喜！外資調升全年預估值逼3成　目標價衝1290元

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

就在18日法說會前夕，中系外資、海通證券釋出晶圓代工龍頭台積電（2330）最新報告，受惠昨（10）日公布上半年亮麗營收，上調今（2024）年全年營收年增28%外，也看好台積電將從2025年1月開始漲價，因此上調2024/2025年的盈利預期，目標價升至1290元。

海通證券對台積電發布最新報告中將台積電2024年收入年增上調至28%，預期財測還有上調空間，展望2024年，在3nm/5nm走強和55nm/65nm復甦的推動下，將收入年增率上調至28%。因此，也不排除台積電將其全年業績預期從低到中20%s調高到中20%s。

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海通證券預期，台積電資本支出於2025-2026年強勁增長，目前預計2024年資本支出為315億美元，並預計台積電此次將維持其資本支出預期。然而，中系外資預測2025/2026年的資本支出為370億美元至400億美元，略高於市場預期，這主要是受N2的推動。

報告中重申，N2將於2025年中啟動，早於市場預期，此外，根據他們釋出的ASML報告，預計台積電將在24年第二季度重新加速設備訂單，並在高雄晶圓廠的推動下在24年第三季度進一步增強其設備訂單力道。

不過鑑於電費、設備轉換等導致的成本上升，以及先前較低的N3定價，毛利率是法說會的分歧點之一。儘管如此，預計台積電將在此次法說會中進一步強調其定價能力。

海通證券預計3nm/5nm將漲價5%（蘋果3%），CoWoS調升價格10-30%。相反地，3奈米的稀釋將持續到2025年。另一方面，外資認為鑑於N2定價較高，N2的利潤率要比N3高，而且一旦N3的折舊減少，毛利率有望明顯回升。