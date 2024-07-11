6月ETF定期定額20強出爐　006208、00878雙雙增破萬戶

▲台股示意照（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

投資人就是愛台股ETF，據證交所最新公布，6月ETF定期定額表現中，富邦台50（006208）、國泰永續高股息（00878）兩檔雙雙增逾萬戶成長動能最驚人，其中006208單月大增1萬4197戶蟬連成長王，00878則因定期定額單月增加1萬1504戶，交易戶數已來到28萬1712戶，居ETF定期定額投資絕對戶數的冠軍。

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▲6月定期定額ETF戶數增加前20名，可點圖放大。（資料來源：證交所、圖／記者陳瑩欣製）

法人表示，受到台積電等權值股股價不斷創高激勵，投資人「追不到台積電，改追進高含積ETF」的現象愈來愈普遍，據富邦投信7月11日網站上公告，006208的成分股中，台積電（2330）持有張數超過6.35萬張，占這檔ETF權重55.623%，在台積電衝上千元後股價不斷破紀錄，也讓006208魅力大增。

另外，擁逾130萬名股東的「國民ETF」00878在定期定額統計上也表現亮眼，6月淨增戶數高達1萬1504戶，與006208成為「唯二」單月定期定額破萬的標的。

法人指出，00878成分股因為有「金融打底、AI主攻」，持股如聯詠、廣達、聯發科、日月光等，皆受惠AI產業發展，帶來新成長契機；在金融股方面，因股票市場創高、台幣貶值趨勢、防疫保單影響減少等因素，整體金控上半年累積稅後淨利為3374億元，年成長63.5%，因此近來投資人熱情投入，在定期定額榜上也有好表現。

高息仍是投資人的心頭好，6月除息後股價走低的復華台灣科技優息（00929）、群益台灣精選高息（00919）單月增加戶數各為7950戶與7774戶，在ETF定期定額成長排名中位居第3、第4名。