ETF搶翻天！　006208明起暫停初級市場申購

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

ETF配息計算斤斤計較，規模超過千億元的ETF也宣布暫停初級市場申購！富邦投信今（11）日公告，富邦台50（006208）將也自明（12）日暫停初級市場申購。

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▲006208公告暫停公開市場申購。（圖／翻攝富邦投信官網）

這是繼國泰臺韓科技 (00735）、富蘭克林華美臺灣Smart ETF(00905)之後，第3檔向外公告暫停初級市場申購的ETF。

3家業者皆強調，基金暫停受理申購期間，投資人雖無法於初級市場申購本基金，仍可透過次級市場交易，委託證券經紀商於證券交易市場買進本基金受益憑證，惟因暫停受理申購導致市價相對於淨值亦可能出現大幅溢價情況，投資人交易時應審慎評估相關風險。

根據富邦投信11日公告，006208年6月30日做為收益評價基準日，並訂7月16日為除息日。為保障既有基金受益人之權益，避免除息日前因接受大量申購，使得在外發行單位數大幅增加，導致每受益權單位可配發金額減少，依本基金信託契約及公開說明書之規定，擬自7月12日起至15日為止，暫停受理初級市場申購申請。

006208第一階段公告季配息0.783元，換算單次配息殖利率為0.65%，年化分配率約2.63%，實際配息金額將在7月12日公告，領息日在8月9日。

國泰臺韓科技自8日起暫停初級市場申購申請，溢價一度飆破10%。FT臺灣Smart也自11日起至15日暫停受理初級市場申購申請，今日收盤溢價高達2.8%。