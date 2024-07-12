台股收盤下跌473.1點「今年第三大跌點」　歷史紀錄寫上第27名

▲台股12日開低走低，終場以23,916.93點為收，下跌473.1點，跌幅1.94%。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

受美國股市牽連，台股12日開低走低，盤中一度重挫逾600點，最低下探23,774.22點，隨後跌勢收斂，終場以23,916.93點為收，下跌473.1點，跌幅1.94%，失守24,000點關卡，並寫下今年跌點紀錄第三高，成交量達5,781.05億元。

台股成交量前5名個股為新光金（2888）、金寶（2312）、群創（3481）、復華台灣科技優息（00929）、元大台灣50反1（00632R）。漲幅前3名個股為虹揚-KY（6573）、宏旭-KY（2243）、直得（1597）；跌幅前3名為慧友（5484）、訊舟（3047）、日月光投控（3711）。

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攤開台股歷史收盤跌點數據紀錄，7月12日收盤下跌473.1點，是今年以來跌點第三高，在整體歷史排名寫第27名。

回顧今年另外兩次紀錄，跌點第一是今年4月19日的「黑色星期五」，終場下殺774.08點，以19,527.12點作收，並寫下史上單日收盤最大跌點；跌點第二落在今年4月16日，終場下跌547.81點，以19,901.96點作收，在歷史排名第13名。

綜觀而言，台股歷史收盤最大跌點為2024年4月19日的774.08點，第二名是2020年1月30日的696.97點，第三名是2021年5月12日680.76點，第四名是2018年10月11日660.72點，第五名是2021年5月11日652.48點。

對於台股後市，PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，台股回檔主要是受逢高獲利了結賣壓影響，回顧台股近10年本益比平均約在15至16倍，然目前已來到17.5倍水準，高於歷史平均。

不過，黃新迪也說，台股結構在AI的帶動下已出現轉變，AI讓台灣成為資料中心的重要供應鏈，進而使評價面進一步提升，有機會往歷史高點靠攏。

黃新迪提醒，台股短線正乖離大，仍須留意短線可能回檔整理，且美股出現降息預期提升的利多卻不漲反跌，後市波動可能加劇。