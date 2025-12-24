散戶對華爾街影響力升溫！今年加碼美股刷新高　最愛輝達等3檔

▲散戶投資人在美股影響力越來越大。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／台北報導

分析師表示，由於個人投資者成為推動股市上漲的主要力量，預計今（2025）年流入美國股市的零售資金將創下歷史新高，而受降息預期的影響，股市上漲行情可能會延續到明年；輝達、特斯拉和Palantir則名列今年散戶最愛持股。

根據《路透》報導，摩根大通分析師表示，2025年迄今為止，散戶投資人投入美國股市的資金量比一年前的1970億美元成長了53%，比2021年散戶交易狂熱高峰期的2700億美元增加了14%。

同時，摩根大通的另一項交易數據顯示，今年零售交易佔總交易量的20%至25%，4月達到約35%的歷史新高。

在拋售潮期間，個人投資者紛紛以打折價搶購優質股票，尤其是在美國總統川普的「解放日」關稅引發4月全球經濟崩潰之後，這推動了標普500指數上漲，標普500指數今年已上漲約16%。

Jefferies中小市值股票策略師Steven DeSanctis表示，「散戶投資者將繼續存在，尤其是在2026年」、「我們將繼續看到他們成為市場的重要組成部分。」

《路透》報導，隨著Robinhood、Interactive Brokers（盈透證券）等低成本、零佣金網路券商公司的興起，散戶參與股票市場的程度近年來穩步增長，以及使得一般美國民眾更容易、更便宜地進入市場。

包括輝達（NVIDIA）、 Palantir Technologies這些股票是今年最受歡迎的股票，其中後者價值翻了一番多，因為當法人機構投資者因估值擔憂而拋售時，散戶交易者趁機抄底。

特斯拉股票是另一檔備受青睞的股票，在12月17日創下歷史新高，這是自 2024 年底以來的首次。

Interactive Brokers（盈透證券）首席策略師史蒂夫·索斯尼克表示，「我們交易平台上最活躍的兩隻股票通常是輝達和特斯拉，這只是個人投資者把握市場趨勢並迫使機構投資者跟進的兩個例子。」、「量子計算公司、鈾礦商、金屬礦商和稀土公司也獲得了散戶的廣泛關注，散戶投資者在投資策略上變得更加「主題化」。

《路透》報導，據主要交易平台的高層稱，2025年零售交易的一個關鍵特徵是，人們越來越傾向於選擇追蹤股票指數、加密貨幣和大宗商品的交易所交易基金 (ETF)。

高盛資產管理公司第三方財富全球聯席主管 Bryon Lake表示，投資者持續被ETF技術所吸引。它全天交易，具有稅收效率高、透明度高等優點。

儘管如此，由於今年主導市場的AI概念股仍存在諸多疑慮，分析師表示，他們預計明年漲幅不會超過2025年的紀錄，因為投資人可能會考慮擴大投資組合。

eToro的Kenwell表示，金融、通訊、能源、礦業和黃金礦業 ETF 可能會表現良好。「但歸根結底，散戶熱愛科技，因此在2026年，他們仍會繼續回歸科技領域，尤其是在出現任何形式的波動時。」

