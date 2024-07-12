以哈就停火框架達成一致　陽明前後任董座都指需胡塞宣布不打

▲商船恢復航行紅海的要件是要胡塞宣布不打了。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

白宮國安發言人柯比(John Kirby)本周三接受《CNN》訪問時表示，美國對加薩停火談判抱持「謹慎樂觀」的看法，以色列與哈瑪斯可望縮小歧見；美國《華盛頓郵報》則報導，以哈已就停火框架達成一致。陽明海運前後任董事長謝志堅與鄭貞茂則都指出，商船恢復航行紅海的要件是要胡塞宣布不打了。

《華盛頓郵報》指出，停火框架將在第二階段放棄對加薩的控制，報導援引未透露姓名的美國官員的話稱，一支由2500名約旦河西岸巴勒斯坦權力機構支持者組成，受美國訓練的部隊將負責加薩的安全。部隊成員將從已經在加薩並經過以色列審查的人員中挑選，這支部隊也將得到溫和阿拉伯國家的支持。

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白宮則說明：以哈之間仍然存在分歧，但我們相信這些差距可以縮小，中東特使麥格克(Brett McGurk)和中央情報局(CIA)局長伯恩斯(Bill Burns)現在正試圖促成的事。

謝志堅分析，胡塞武裝在這次紅海危機讓多數商船退出紅海，影響到全球貿易運輸，僅有少數與哈瑪斯、約旦或胡塞關係友好的國家商船能持續航行紅海，胡塞一戰成名後，傳出有利招募軍人，而英美與胡塞間並未見到激烈的駁火，情勢相當微妙。

以哈停火不代表胡塞不打了，謝志堅認為，船東等的是胡塞宣布不打了，才會準備恢復航行紅海，之後估計要花一到三個月，才能讓商船陸續重返紅海航道，回到正常運作。