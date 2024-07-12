防止經營權被搶　永佳捷董座許作名：提高股權是唯一解方

▲永佳捷董座許作名。（圖／永佳捷提供）



記者廖婕妤／台北報導

電梯大廠永佳捷（Masada）董事長許作名近期出版新書，今（12）日受邀參加KPMG安侯建業舉辦的「傳承挑戰：家族企業經營權的博弈」研討會，並在會中分享自身觀點，他指出，家族企業上市櫃公司避免引爆經營權大戰，終極拆解的方法唯有提高自身股權，以防止「野蠻人覬覦」。

許作名以親身經歷，一針見血地解說前永大電梯被日立製作所併購下市的關鍵原因，以過來人身分揭開前永大經營權之爭的重要啟示，他將永大電梯從沒沒無聞的台灣在地品牌衝向全球前10大後，卻飲來各個國際大企業覬覦，家族領導人的忌憚，以致誘發後續的家族內鬨與經營權大戰的戲碼。

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許作名表示，日立併購永大，能讓日立除了在中國市占率一舉超越勁敵奧的斯OTIS、芬蘭通力KONE外，更可能在全球擠進前3名。作為公司派，永大營收破百億，市占又是全台第一，本應全力抵擋收購者，但礙於創始家族持股偏低、僅有約4.3%，選擇與日立結盟全數將股票賣出；相反的，作為股東派的許作名，在寶佳機構的力挺下，努力抵擋日立收購，以求保住家族企業，更重要是想讓台灣人創立的優質品牌不被外資併購。

許作名指出，永大、東元、大同、泰山或是長榮等經營權大戰，已成為商界或學界熱門討論的案例。家族企業的傳承核心大事首重財產繼承與分配，其次才是家族企業誰來治理。他也以BMW家族成功為例，強調所有權與經營權應分離；至於家族企業治理機制，應效法歐美許多百年家族大企業集團的作法，建立家族憲法、成立家族辦公室，並且避免股權分散與訂立信託契約。