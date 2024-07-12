快訊／陽明董座內定人選　傳是年僅48歲的海大航管系主任蔡豐明

▲蔡豐明將是陽明海運最年輕的董事長。（圖／取自海大官網）

記者張佩芬／台北報導

據透露，政府高層原屬意由前交通部長賀陳旦出任陽明海運董事長，並在今年5月底安排他自陽明獨立董事轉為交通部法人代表董事，未料因為74歲的年紀不符政府相關規定，目前傳出將改派新任獨立董事，海洋大學航運管理學系教授兼系主任蔡豐明接掌陽明董座，蔡豐明年僅48歲（民國65年生），將是陽明最年輕的董事長。

蔡豐明是中原大學土木工程學士、美國紐澤西州理工學院運輸管理研究所碩士、紐澤西州理工學院運輸管理研究所博士，專長是供應鏈管理、運輸管理、郵輪產業經營管理、智慧型運輸系統，2003-2005年在台灣高鐵營運策略部門工作，2009-2011年進入高雄第一科技大學擔任助理教授，之後轉往海洋大學任教至今。

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業界資深高階指出，蔡豐明雖然沒有海運實務經驗，但是理論很充足，比官派一位民意代表或酬庸人物理想，而他EQ不錯，人緣也好，年紀比陽明總經理杜書勤與策略長、業務長、技術長、行政長等都還年輕，如果能好好學習，並做出成績，可讓已有斷層現象的陽明出現未來的頂梁柱。

蔡豐明只要辭掉獨立董事，由交通部指派為法人代表董事，經董事會改選，就可成為陽明新任董事長，不需要召開臨時股東會。