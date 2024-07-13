台中國際茶、咖啡、酒暨烘焙展　匯聚356家國內外企業參展

▲左上圖2024台中茶酒咖啡暨烘焙展，開展首日買氣爆棚；右上圖瓜地馬拉駐台大使館薩尼克商務參事親自介紹瓜國咖啡小農；下圖貿協秘書長王熙蒙(中)與展昭國際總經理林茂廷(左5)及貴賓們，為展覽揭開序幕。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會、展昭國際企業共同主辦的「台中國際茶、咖啡暨烘焙展」及「台中國際酒展」昨(12)日在台中國際展覽館盛大開幕。展覽匯聚356家國內外企業參與展出，使用735個攤位，預計將有超過45,000名國內外專業人士與民眾前來觀展採購，帶動中台灣食飲品產業商機。另咖啡展中設置「拉丁美洲館」，展出友邦優質產品。

本屆展覽以「飲領食尚，匯聚台中」為主軸，聚焦4大展區「茗茶、咖啡、酒及烘焙食品」展示國內外各家參展企業最新穎的商品。茗茶區有去年剛獲得農業部產銷履歷茶分類TAGs評鑑特選的東大製茶，及來自全台最高海拔茶區的南投華岡茶。

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咖啡區有主打全台唯一農場直營、產銷合一的知名品牌歐客佬，也有新興特色獨立咖啡店如嘎逼囝仔、杜宅咖啡參展。除了優質咖啡豆，還有各式周邊商品，如超過35年歷史的百懋國際展示的專業咖啡機、文青品牌陶作坊的咖啡杯、專業咖啡包裝川本包裝等。烘焙食品區則有舊振南、久久津乳酪本舖、哈克大師太陽餅等精彩展出。

展期也辦理豐富多元的周邊活動，茗茶區的「台灣茶產業文化國際論壇」與「茶美學體驗館」，將探討茶產業品質提升與品牌經營，並藉由茶道體驗，拉近品茗文化與年輕世代的距離。烘焙食品區則由台中市糕餅公會推出「吃好餅·閱讀臺中」活動，將餅藝美學與臺中在地建築作連結，讓與會者親身感受糕餅業的發展傳奇與台灣在地民情，吸引年輕族群重新發現百年糕餅新風味。

此外，全國性的咖啡競賽「2024世界盃虹吸咖啡大賽台灣代表選拔賽(TSC)」、「TISCA全國杯測師挑戰賽」、「2024台灣手沖咖啡錦標賽(THDC)」等，將提供職業好手技藝切磋交流。酒區則持續辦理人氣活動「品酒教室」，透過名師引導分享如龍舌蘭酒、日本酒、葡萄酒、威士忌等不同酒種的品味，一起探索世界美酒風味。

經濟部國際貿易署及外貿協會共同在台中最大的咖啡展中設置「拉丁美洲館」，將我中南美洲友邦優質產品呈現於國人面前。

今年拉丁美洲館徵集來自瓜地馬拉、貝里斯及巴拉圭的業者及展品參加。其中6家來自瓜地馬拉的咖啡小農，帶來自家莊園產出具有獨特香味、有別於大眾市場的咖啡供參觀業者試飲，頗受我國業者青睞。

另2家貝里斯業者則分別展出小英總統也愛的國寶辣醬、以及健康的紅酸莓茶。其中紅酸莓茶的業者代表貝里斯兒童慈善基金會，在推廣健康茶飲之外，更能一同做慈善，更具意義。除此之外，還有多家無法來台業者，以展品進行展示。

開展首日外貿協會秘書長王熙蒙、瓜地馬拉駐台大使館薩尼克商務參事、展昭國際企業林茂廷總經理等貴賓皆親臨拉美館共襄盛舉。我中美洲邦交國貝里斯首度有外商親自來台參與本展，貝國業者表示除了首次來台能認識亞洲市場之外，更重要的是能夠將該基金會健康優質的紅酸莓茶帶給台灣大眾，歡迎大家捧場，只要購買茶包，即可幫助該基金會扶助的貝里斯兒童。

本次參展的瓜地馬拉咖啡皆來自家族自產的小型莊園。業者受訪時表示，雖然來台參展路途遙遠，但自家的咖啡象徵整個家族共同努力的結晶，代表家族將自家產品介紹給亞洲市場，並受到現場民眾歡迎，業者對此皆表示肯定。

2024年「台中國際茶、咖啡暨烘焙展」及「台中國際酒展」於7月12日至15日展出，開放專業人士免費入場及一般民眾購票入場(票價100元)。歡迎闔家前往台中體驗各地特色飲品及烘焙產品。更多展覽資訊可至官網 www.tcfb.com.tw查詢。