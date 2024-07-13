台股大跌473點　億元教授「4檔私房股」逆勢收紅

▲億元教授鄭廳宜點名的4檔私房股，在昨日（12）台股大幅拉回下逆勢收紅。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

昨日（12）台股大跌473點、跌幅1.94%，是今年多頭行情以來第3大跌勢，投資人一片哀嚎。不過，一片慘綠中，仍有逆勢收紅好股，特別是億元教授在前一日（11）《錢鏡你家》節目點名的4檔私房好股，全數突破重圍，漲幅最高超過2%。

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「台股大盤來到24,000點，怕買高，就找本益比還合理的好股票。」鄭廳宜在7月11日的《錢鏡你家》節目中分享4檔私房口袋名單：良維、敬鵬、山林水和先進光，隔天市場馬上驗收，在台股大跳水的情況下全壘打、檔檔逆勢收漲，尤其水資源概念股山林水漲幅更高達2.14%。

「買在低本益比，才不怕時間磨，心理壓力小也才能久抱。」鄭廳宜看好水資源概念股，「半導體大廠最怕沒有電，再來就是沒有水。」他分析，在政策支持下，和電力及水力有關的都是政策概念股，「山林水是半導體廠的再生水供應廠商，未來的耗水量大，就是一大利多。」

他分析，去年山林水在法說會提及在案工程有26億元，今年又增加到97億元，「訂單多了3倍，對營收和每股盈餘一定是有利的。」鄭廳宜說，台積電在高雄設廠，帶動半導體廠在當地的群聚效應，「山林水拿到高雄楠梓再生水廠的BOT案，在2028年完工後，有機會成為國內供應半導體產業的最大再生水廠。」

從營收面觀察，山林水去年全年每股純益（EPS）是0.27元，今年首季EPS即為0.81元，「山林水不斷優化財務結構，全部打掉重練，股價要越過50元不難。」他說，目前季線和月線有上勾態勢，「只要有量，有機會迎來一波漲勢。」山林水昨日收在45.25元、成交量1,605張。

再來，敬鵬昨日收漲1.44%，股價為49.45元，「敬鵬泰國廠過去都在虧錢，今年由虧轉盈，成長了6倍，這很難得。」同時，鄭廳宜看好低軌道衛星題材，「未來會有6G、電動車，這些都需要PCB；去年第3季，敬鵬台灣廠的稼動率大約90%，今年會到100%。」

他解釋，稼動率提高，毛利率會大幅拉升，預估今年全年EPS能挑戰4.5元，明年上看6至8元，「當獲利成長，本益比就可以提升到20倍。假設明年全年EPS是6元，股價就有機會到120元。」

另外，電纜和連接器廠商良維也收漲1.43%，股價來到91.9元，「良維最主要的客戶是亞馬遜，亞馬遜今年要增加資本支出，因此公司營收會跟著成長約5%；未來全球軟體大廠的資料中心進駐後，需要大量的電力供給。」良維首季EPS約1.7元，鄭廳宜看好第2季有機會挑戰2元以上，上半年EPS上看4元，而全年將挑戰10元，目前本益比不到10倍，是被低估的AI概念股。

最後，受他欽點的鏡頭廠先進光昨日也上漲0.55%，「在新iPad的助攻下，9月營收有機會大幅增加。」他也觀察到先進光發行1萬2,000張的可轉債，「未來要是繼續擴廠，長線營收可期。」更多精彩內容請鎖定https://youtu.be/IStvkErlIq4。

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