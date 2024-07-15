核二廠延役可能性？　經濟部：尊重立法院討論結果

▲核二廠。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者廖婕妤／台北報導

核二廠乾貯設施已在今年6月與新北市完成行政調解，外界關注是否有機會讓核二延役，對此，經濟部能源署長游振偉今（15）日表示，核能的使用必須在建立在3大前提下，對於不少國家重啟核能都有持續關注，「只要適合台灣的，都不會排除」，但核能是否可用，仍要等立法院討論後才有結果。

游振偉指出，核能使用必須考量到核能安全、核廢料可處理及凝聚社會共識等3大前提，對於新技術觀察及研究追蹤，都會看全球進度，「只要適合台灣的都不會排除」，但對於核能是否可以使用，要由立法院討論後才有辦法做後續規劃，一切都尊重立法院討論結果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

游振偉說，經濟部無法預測最後結果，但不論是延役或是再啟，都有後續的檢視流程，以及需要取得執照等，這些都需要時間，至於現在能源配比上，會最大化的發展再生能源，以現階段規劃2025年再生能源發電占比將達15％，2026年11月起再生能源發電占比可達20％目標。

台電今日也提到，核二廠乾貯已在6／11完成行政調解，核二廠已於7／11將室外乾貯水保計畫送新北市府審查，預訂6周後核定，後續將召開公聽會及施工準備，若新北今年可審定水保計畫，2025年1月即可開始施工，2026年中後取得運轉執照。

近期各界對核電延役討論熱烈，據核安會掌握，核一、二廠用過燃料池已近貯滿，核三廠用電燃料池儲存空間有限，僅可供運轉4年多，無論是除役或延役，乾式貯存設施都必須興建啟用，才能接續相關作業。