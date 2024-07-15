「所得稅法」修正案三讀通過！120萬家扣繳單位受益　3重點一次看

▲立法院三讀通過所得稅法修正案。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

立法院於今（15日）三讀通過「所得稅法」部分條文修正案，將有利於優化所得稅扣繳制度，包括「扣繳義務人範圍修正」、「繳納、憑單申報及填發期限調整」以及「處罰規定修正」，可維護全台120萬餘家扣繳單位之權益。對此，財政部表示，將於修正條文經總統公布後，儘速報請行政院核定施行日期。

此次「所得稅法」部分條文修正案有3大重點，首先「扣繳義務人範圍修正」，修正案將扣繳義務人範圍從給付所得的事業其負責人、機關或團體其責應扣繳單位主管等自然人，改為事業、機關或團體等本身。財政部表示，此舉是為使權責相符，現行公司、機關或團體等給付薪資、利息等扣繳範圍之所得，係由公司負責人、機關或團體之責應扣繳單位主管等自然人擔任扣繳義務人，本次修法後，將由該公司、機關或團體等本身作為扣繳義務人。

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▲財政部表示，此次所得稅法修正案的通過，將有助於優化所得稅扣繳制度，維護全台120萬餘家扣繳單位的權益。（圖／資料照）

其次，「繳納、憑單申報及填發期限調整」，此次修法增訂非居住者扣繳稅款的繳納、憑單申報及填發期限，遇連續3日以上國定假日，得延長5日。財政部表示，此舉可減輕扣繳義務人作業時間壓力及負擔。

最後，「處罰規定修正」，修正案同時修正未依規定申報與填發憑單罰則，賦予稽徵機關得於一定裁罰金額範圍內，衡酌具體個案違章情節輕重，給予不同程度處罰的裁量權。財政部強調，此舉有助維護扣繳義務人權益。

財政部指出，因居住者扣繳作業係採年度申報，為使扣繳義務人充分瞭解修正後規定並據以辦理扣繳作業，且相關申報書表及系統亦需配合修正，須預留適當準備期間，所以本次修正條文明定施行日期由行政院定之，財政部將於修正條文經總統公布後，儘速報請行政院核定施行日期。