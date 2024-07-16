新青安「人頭戶」曝光170件　1332件出租遭揪出

▲台北市房地產。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

針對近期外界高度關注「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（下稱新青安貸款）有投機客、人頭戶及貸後轉租等疑慮，財政部今（16）日正式公布查核結果，共計有貸後轉租1332件，借人頭戶貸款則有170件，也就是非自住貸款戶共有1502件。

財政部說明，首波查核先就112年8月1日至113年3月31日已核貸的新青安貸款案件，公股銀行自行篩選疑似高風險態樣案件，確實清查處理；同時透過部會合作，以政府資料勾稽未符自住個案，比對結果再由各銀行依個案實際情況及政策協助目的審酌認定，初步查核結果總計有1502件未符自住使用個案。

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財政部強調，各銀行會就113年4月1日以後的核貸案件，列為第二波查核範圍加強稽查；113年6月27日後新貸戶已徵提自住切結書，並新增新青安貸款借款人限貸一次之規定，財政部將繼續督導公股銀行澈底落實徵授信審核、強化貸後管理及稽查，滾動檢視、精進相關貸款管理機制。

依財政部統計，113年6月單月核貸戶數為7244戶，核貸金額567.70億元，分別較上（5）月減少12.44%、10.74%，該部將持續觀察新青安貸款相關優化措施執行情形，從源頭杜絕未符購屋自住目的之案件，落實政府協助無自有住宅者安心成家之政策目的，兼顧整體房市健全發展。

財政部強調新青安貸款推動初衷係為協助無自有住宅家庭購屋安居，實為立意良善之政策，籲請民眾珍惜個人申貸權益，切勿不當使用，使新青安貸款回歸安心成家、購屋自住之政策美意。