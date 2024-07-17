統一取得Yahoo台灣電商8成股份　獲得營運主導權

▲統一集團董事長羅智先。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

公平會今（17）日通過統一（1216）與香港商雅虎資訊（Yahoo 台灣電子商務業務）結合案，預計在今年稍晚完成與Yahoo合資，其中，統一持有Yahoo台灣電商業務8成股份，並取得營運主導權，未來Yahoo將授權雙方的合資業務，延續使用Yahoo台灣電商品牌。

統一表示，在已投資Yahoo台灣電商業務2500萬美元可轉換公司債的基礎上，雙方進一步深化合作，統一集團和Yahoo將分別持有Yahoo台灣電商業務80％與20％股份，統一集團並取得合資公司營運主導權，整體交易包含後續營運投資總金額為1億美元，雙方期待藉此合資強化合作綜效，提升台灣電商整體發展，為在地消費者開創全新網購場景與體驗。

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統一指出，因應集團核心發展聚焦在數位經濟、物流流通等布局，集團將透過合資模式與Yahoo台灣電商深化合作，全力完成為消費者打造「最後一哩路到最後一步路」的目標；同時，結合Yahoo台灣電商在數位經濟上深厚的數據與經驗，與統一生活品牌與零售流通布局的優勢，將能強化統一集團在台灣生活產業的領先地位，並透過數位驅動提供消費者更全面的零售網絡。

Yahoo台灣執行長暨Yahoo亞洲區總經理黃吉樂表示，未來將藉由我們豐沛的人才、有價值的數據洞察及數位營運經驗，與統一集團在生活品牌上的全方位消費體驗，擴大在市場的影響力。

黃吉樂指出，未來Yahoo將授權雙方的合資業務，延續使用Yahoo台灣電商品牌，在既有營運管理團隊帶領下，持續強化網購平台競爭力，為消費者提供更優質的商品與服務，並在競爭日益激烈的電商產業中拓展更多成長動能與機會。