平凡工程師5關挑好股滾出上億　年領股利超過300萬

▲臉書「小寶存股」版主寶爸靠存股財富自由，手上持股早已零成本。（圖／鏡週刊提供）

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「投資就是參股做生意。」這是臉書「小寶存股」版主寶爸存股超過20年最大的體悟。他表示，只要找到好公司、有耐心持續投入，股價與時間自然能給你好報酬。就像美國股神巴菲特所說，人生就像滾雪球，要找到足夠長的坡道和充足的雪量，雪球自然會越滾越大。

「投資就是參股做生意，只要看這是不是一門好生意就夠了！」臉書「小寶存股」版主寶爸存股超過20年，因為時間夠長，手上持股早已零成本。特別是疫情後全球迎接大多頭，台股漲到2萬3千多點，寶爸的資產也成長到億元以上，年領股利超過300萬元。

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採訪時，寶爸一直強調，自己只是一個平凡上班族，也從沒獲得家裡支持，只是自2002年開始，每月都會將部分薪水投入股市，一直到2016年，年收股利已經有百萬元，恰巧小孩剛出生，他就順勢把工作辭掉，當個全職投資人。

寶爸始終相信，投資是參股做生意，所以20多年來，他始終只買入長期穩定獲利的個股。他提到，疫情期間他沒跟風去買航海王、或是防疫概念股，近期的AI類股強勢上漲，他也沒找相關個股投資；即使全世界都在等美國聯準會降息、早早買入債券等賺資本利得，他也是連一張債券ETF都沒買，「我是要當股東，不是當債權人；買入好公司，股價就會回報你。」

寶爸透露，他是個巴菲特迷，投資中心思想是找到長期穩定的好公司，每年持續投入，透過時間和複利，達到財富自由的目標。他指出，他最關注公司的5項財務指標，包括：稅後淨利需連續10年為正值、毛利率及ROE（股東權益報酬率）要持穩、固定資產比例要低、買進時殖利率最好有6%以上等條件。

針對以上5個指標篩選個股，會再分成「好」、與「很好」兩個位階，「好」是毛利率及ROE、每年獲利都很穩定；「很好」則是毛利率及ROE、每年獲利逐年成長。他發現，從台股中找到「很好」的公司不容易，不過只要穩定，就有機會從「好」成長至「很好」。

而經過5關篩選後，他發現台灣上市櫃公司中，金融、營建、IC通路三大產業能符合標準，尤其金融股更是他的心頭好，「我人生中第一個1千萬元，就是存金融股來的。」

寶爸說，他偏愛官股金融股，例如合庫金、第一金、華南金等，民營金控則包含玉山金、永豐金、台新金，也相對看好。官股銀行雖然股價不太波動，但長期穩定發展，符合「好」的條件，而一旦搭上多頭行情還能見到爆發力。



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