外資大賣台股538億史上第9大　空單逾4.3萬口罕見飆高

▲台股示意照。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（18）日大跌371.35點、23400點失守，其中外資殺紅眼，連續5個交易日賣超台股，今日更大賣台股538.2億元，創今年第3大、史上第9大，賣超之冠台積電（2330）遭砍逾3.5萬張。期貨繼續加空，淨空單未平倉口數來到4.3萬口，再攀罕見高點。不過金管會指出，「台股基本面尚稱穩健」信心喊話，呼籲市場不要過度緊張。

三大法人除了投信站在買方，買超99.05億元，外資賣超538.28億元，自營商（含避險）賣超85.72億元，合計三大法人賣超524.96億元。

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統計外資今日賣超前十大個股依序是台積電3萬5127張、英業達2萬9864張、鴻海2萬4079張、力積電1萬8310張、聯電1萬4350張、廣達1萬3154張、華航1萬2316張、彩晶9228張、群創 8416張和華通 8370張。

金管會指出，美股前一交易日(7/17)除道瓊指數小漲外，其餘均下跌，費半下跌6.81%最大，漲跌幅介於%-6.81%~+0.59%。今(7/18)日亞股跌多漲少，台股收盤指數23,398.47點，下跌371.35點，跌幅1.56%，成交量5,793.36億元；同時段日本跌2.09%、韓國跌1.42%，新加坡跌0.61%，上海漲0.27%，香港漲0.45%。

官員表示，台股今年截至6月底本益比約24.40倍，現金殖利率達2.34% (加計股票股利為2.44%)，國內上市櫃公司截至113年6月底累計營收約20.03兆元，較去年同期增加10.23%，為歷年同期次高。