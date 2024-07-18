台股暴跌！　「0050反一」爆逾19萬張大量

▲台股18日一開盤五分鐘大跳水，重挫621.08點。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

川普「台灣交保護費」言論持續發酵，美股費半狂洩逾6.8％創疫情以來最大重跌，台積電ADR也大跌近8％，台股18日一開盤才開出五分鐘即重挫到今日目前最低點23148.74點，重挫621.08點，台積電股價最低來到986元，失守千元，一度下跌44元；00632R元大台灣50反1則繼昨爆22萬張大量，今已逾18.4萬張，顯示股民避險情緒增溫。

台股大盤今天開盤23,373.01點，大跌395.99點、低於昨收的23769.82點，連著兩天交易爆大量的00632R元大台灣50反1，目前股價最高來到3.36元，漲幅超過1.83％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股四大主指17日收盤僅見道瓊工業指數上揚243.60點或0.59％，收在41198.08點；其他皆下跌，且費城半導體指數重挫395.32點或6.81％，收在5408.7點，創2020年疫情以來最大崩跌；科技股為主的那斯達克指數挫跌512.41點或2.77％，收在17996.93點；標普500指數下跌78.93點或1.39％，收在5588.27點。

延伸閱讀

▸ 台南壓力克工廠全面燃燒 現場存放「大量甲醇」驚傳爆炸聲

▸ 可不可女店員「吐口水加料」 本人驚爆轉戰抖音…喊話飲料廠商：找我代言

▸ 可不可女店員「吐口水攪珍珠」 其他分店衰躺槍…慘接羞辱電話