台積電Q2淨利2478億年增逾36%　大幅超出市場預期

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）
記者高兆麟／綜合報導
晶圓代工龍頭台積電（2330）今（18）日舉行法說會並公佈 2024 年第二季財務報告，合併營收約新台幣 6,735 億 1 千萬元，稅後純益約新台幣 2,478 億 5 千萬元，每股盈餘為新台幣9.56 元(折合美國存託憑證每單位為 1.48 美元)，寫歷年同期新高。
根據《路透社》報導， LSEG SmartEstimate 的 21 位分析師的數據，台積電預計截至 6 月 30 日的季度淨利潤為 2388 億新台幣（合 73.3 億美元），該預估與 2023 年第二季淨利 1818 億新台幣相比，成長逼近3成，今日業績正式公告，台積電第2季淨利潤超過36%，大幅超過市場預期。
Q2雙率雙雙超標
台積電表示，與去年同期相較，2024 年第二季營收增加了 40.1%，稅後純益與每股盈餘皆增加了 36.3%。與前一季相較，2024 年第二季營收增加了 13.6%，稅後純益則增加了 9.9%。
若以美元計算，台積電2024 年第二季營收為 208 億 2 千萬元，較去年同期增加了 32.8%， 較前一季增加了 10.3%。
台積電2024 年第二季毛利率為 53.2%，營業利益率為 42.5%，稅後純益率則為 36.8%。
3奈米先進製程佔比超過15%
3奈米製程出貨佔台積電 2024 年第二季晶圓銷售金額的15%，5 奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的35%；7 奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的17%。總體而言，先進製程（包含 7 奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的 67%。
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