台積電跌破千元小資瘋搶　零股交易衝破820萬股史上第6大

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

台積電今（2330）今（19）受美國共和黨總統候選人、前總統川普「保護費」言論延燒加上中美晶片戰升溫影響，股價回跌1000元以下，散戶疾呼「買點到了」、「護國神山不到千元甜甜價」聲浪下搶上車，台積電零股交易湧現買盤，盤中和盤後合計820萬股，較前一日大增110%，並創下台積電本身史上第6大零股交易量。

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▲台積電零股交易前十大紀錄，可點圖放大。（資料來源：CMoney、製表：ETtoday）

台積電在7月4 日股價首突破千元，締造史上歷史性一刻，股價更在上周四（11日）盤中創下1080新高紀錄，也就是說，站上千元後，台積電股價至昨日都穩穩守穩千元以上。

川普在《商業週刊》專訪中提及台灣晶片業搶生意、要加收保護費等言論，引發台股昨日恐慌下挫；緊接著《華爾街日報》指出，美國拜登政府正考慮對在中國開展業務的晶片公司實施新限制，進一步推升市場對過去瘋狂飆漲科技股的悲觀情緒，引爆美股17日半導體股重挫。

台積電ADR在17日以重摔7.98%作收，波及在台股今日股價表現，台積電以988元開出，直接跌落至千元以下，市場見千元以下買盤機不可失，零股推升買盤，股價在交易半小時後一度站回千元，後雖再跌破千元，但小資族零股交易未曾停歇，交易結束前半小時再站回千元至收盤。

統計台積電今日盤中零股交易高達812萬股，主要是每股成交價格見993元，跌破千元，湧現逢低加碼買盤，盤後雖伴隨法說會進行，零股成交金額每股超過千元，使得成交股數萎縮至7.9萬股，合計今日零股交易數高達820萬股，比起昨日近383萬股倍增。

群益台ESG低碳50ETF(00923)經理人邱郁茹指出，全球經濟陷入衰退的可能性低，傳產業2H24需求不看淡，科技產業亦受惠手機、PC等傳統消費性電子需求復甦，回補庫存的復甦需求加上AI趨勢的擴散，2024年台股上市櫃企業獲利在科技業及傳統產業均恢復成長軌道下，多頭可望延續發展。

值得關注的是，隨著台灣加緊淨零轉型腳步與世界接軌，具有ESG低碳概念的台股企業也將是資金未來布局的重點，邱郁茹建議投資人不妨透過選股兼顧永續經營與企業獲利的台股低碳市值型ETF來佈局，掌握台股後市行情。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，昨天美股台積電ADR重挫近8%，今天台積電雖隨之下挫，但盤中買盤進場，跌幅較ADR小，緊接著台積電下午將召開法說，法人對台積電後市展望仍樂觀，且3奈米訂單供不應求，預期訂單將持續滿至2026年，半導體需求可望持續成長，整體而言，半導體成長趨勢仍未改變。