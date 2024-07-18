台灣人才缺口上看35萬　國發會：目標引進12萬國際專業人才

▲國發會主委劉鏡清。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

行政院「經濟發展委員會」今（18）日舉行首次會議，國發會主委劉鏡清說明，「大投資台灣架構」主要有4大投資，包括資金、產業、人才、社會，最重要的是要均衡台灣，其中人才需求壓力很大，到2028年前缺口會達35萬，因此要想辦法吸引優秀人才，包括修法放寬取得永久居留權的機會、吸引「數位牧民」留在台灣等，目標2028年前增加12萬國際專業人才。

劉鏡清表示，目前國內在人才需求上壓力很大，到2028年缺口會達35萬，台灣只有15萬，因此要想辦法把20萬人吸引進來，因此跨部會整合討論如何提高國家人才競爭力，「台灣人才競爭力很高，很吸引老外，因為素質、道德、穩定性都高，不會亂跳槽，外商都很愛找台灣人才，但也因此造成台灣人才流失。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉鏡清指出，之後會投資比較多力量培養人才，像是跟教育部合資，未來人才競爭力要透過數位化讓生產力提升，要用到AI跟數位能力，基礎能力也是計畫著重的，希望可以培養雙重技能，像是語文、藝術、化學等，也會有數位技能在手上，後續慢慢發酵，希望將來技能更強，也希望讓勞動生產力每年都提升5％。

劉鏡清坦言，過去都是計劃找人，現在還要透過效率提升，讓台灣人才競爭力更強、找更多優質人才進來 ，因為有資料估計，2038年東南亞人才就不會想出來，而台灣的估計是2035年，因為東南亞的國民所得一直往上拉，因此短時間就要具備吸引力、怎麼吸引人才。

劉鏡清說，像是將來會推動一些卡，可以快速通關，放寬取得居留權的機會，也要修法，同時也把日本、新加坡搶人才的戰略拿出來觀察，泰國、馬來西亞也都在找「數位牧民」，尋找可以遠距工作的人才，目前全球約有3500萬數位牧民、預計到2030年全球會有4000萬，希望未來吸引數位牧民進來，目標讓每10萬名就有1萬人留下。

劉鏡清也透露，9月攬才專法修正案會送立法院，放寬人才吸引競爭力，日本及新加坡都各有優勢，但台灣也有優勢，方便性跟生活成本應該都不會輸給鄰國，相關法案也會調整年薪、學歷等標準，尖端人才的標準會比較高，一般技術人才會比較放寬，「前面是鼓勵性質，現在進入競爭狀態 」，目標希望2028年前，國際人才可增加6萬人、僑外生增加5萬人、數位牧民增加1萬人，共吸引12萬名國際專業人才，逐步補充台灣的人力缺口。