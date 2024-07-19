三商家購祭出6大策略衝刺H2　年底前再開25家美廉社

▲三商家購旗下零售通路美廉社。（圖／業者提供）



記者廖婕妤／台北報導

三商家購（2945）今年上半年合併營收為68.5億元，年增1.4％，下半年持續衝刺業績，祭出6大展望策略，其中會以增設巷口酒窖的店型門市為主，年底要達234店；年底前預計再開出25家「美廉社」直營門市；8月還有2間「三友藥妝Tomod’s」社區型據點籌備中。

三商家購表示，7、8月「美廉社」鎖定桃園八德及新北中和，加盟資源持續投入，單月7間成功轉加盟門市，年底前預計再展25家直營門市；「三友藥妝Tomod’s」目前全台17家門市，8月還有2間新北市的社區型據點籌備中；「心樸市集」則是預計11月在台北大安區再下一城，看好黃金市區的消費力，評估大安區仍是重點戰力區。

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三商家購指出，為了衝刺下半年業績，祭出6大展望策略並以店型來區分，「酒窖」、「咖啡」、「寵物」、「新住民」、「心樸」、「美特店」，其中又以增設巷口酒窖的店型門市為主，年底要達234店；寵物商機近年因疫情居家養貓犬的消費者大幅提升，寵物特定門市11家，貨架數增到平均5座，商品數突破200支，今年也新增熱門品類，以零食及保健類最受歡迎，營收平均提升2-3成。

三商家購也說，新住民門市目前分布桃園市及新北市為主，依勞動部及移民署公布資料顯示，產業與社福移工人數超過77萬人次，外籍配偶近60萬人次，潛在民生消費商機龐大；透過門市店型及品類調整，有效找出符合在地需求及商品特色，是做出新零售市場區隔的下一步，有助營收新動能。