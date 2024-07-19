1檔「黃仁勳概念股」　下半年旺過所羅門

▲視覺終端設備最受惠的就是鏡頭，機器人、高階智慧型手機或是車用都有需求。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

AI教父黃仁勳在GTC大會上點名3D機器視覺廠所羅門後，股價一飛沖天翻漲4倍；其實，機器人想精準接收外界的影像資訊，除了要有視覺軟體，也需要高階的鏡頭硬體，相輔相成提升機器人的視覺辨識能力。

「在GTC大會上被點名，還滿驚喜的。」3D機器視覺廠所羅門視覺事業處協理李佳運說道。所羅門因為被黃仁勳欽點，股價從40多元一飛衝天，最高來到187.5元，近期則在170元上下震盪，被市場視為標準的機器人概念股。

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所羅門深耕視覺軟體AI技術多年，以圖像型AI技術搭配鏡頭的「META-aivi人工賦能穿戴式AI解決方案」就是一項，能大幅降低前線人員的錯誤率，「軟體技術有相容性非常加分，硬體選擇上就不會受到限制。」李佳運認為，這是所羅門在全球視覺軟體廠商中脫穎而出的一大關鍵。

提到黃仁勳展示的3D視覺產品AccuPick，能透過鏡頭結合AI引導機器人執行指令，「想完成連續性的高速動作，軟、硬體技術要相輔相成。」提到經營面，李佳運不諱言說，視覺軟體技術被看到了，全球AI軟體大廠都有陸續上門接洽，下半年營運會更樂觀。

李佳運補充，工業用機器手臂利用鏡頭和雷達辨識，能快速讀取周遭物品輪廓；因此，硬體鏡頭廠同樣受到關注，「視覺終端設備最受惠的就是鏡頭，無論是機器人、高階智慧型手機或是車用，鏡頭辨識能力不可或缺。」金玉峰投顧董事長王韋閔分析，短線來看，下半年將迎來iPhone 16換機潮，光學鏡頭廠包括玉晶光、華晶科、佳能的表現都值得關注。

玉晶光董事長陳天慶在今年法說會就提到，「不論機器人或是車用的視覺辨識都需要鏡頭，數量會越來越多、需求會越來越高。」檢視玉晶光表現，今年首季稅後淨利10.88億元、年增358.19%，每股稅後盈餘9.65元，創下同期新高。



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