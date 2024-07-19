台積電跌破千元是買點？瘋搶零股　飆1260萬股天量

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）昨日舉行法說會，並釋出樂觀財測及展望，但股價仍受美國前總統川普言論風暴波及，今（19）日開低走低，並以最低970元作收，重挫35元，但儘管如此，投資人卻紛紛趁低價搶進零股，盤中和盤後合計零股交易飆1260萬9544股，寫台積電零股交易史上新高。

台積電昨法說釋出佳音，但股價今日開盤再度跌破千元，終場收在970元，重挫35元或3.48％，台積電也因此失守千元大關，並跌出千金股行列。

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▲台積電零股交易股數前五名。（圖／ETtoday製表）



但儘管台積電股價重挫，連帶影響大盤表現，但小資族卻紛紛趁股價走低搶進，根據證交所公布，盤中零股交易中，最高成交價為993元，最低為975元，成交股數達1236萬4923股，盤後零股成交價則為979元，成交股數是24萬4621股。

而台積電前兩次零股成交數破1100萬股時，當日股價漲跌幅都有超過6％的幅度，今日台積電走跌，失守千元大關，也讓目前已躋身高價股行列的台積電，吸引不少認為買點已到的小資股逢低搶進。

根據台積電昨日法說會釋出最新財測，台積電預期第三季營收以美元計，約會落在224億至232億之間，毛利率約會落在53.5%至55.5%之間，營利率約在42.5%至44.5%之間。

台積電董事長魏哲家也表示，台積電持續看到AI強勁需求，台積電可以支持客戶成長，預計今年資本支出約為300至320億元。

魏哲家也表示，第二季的強勁成長，主要原因是AI需求帶動強勁的3奈米和5奈米需求，預計今年全年會被強勁手機和AI帶動，整年來看，預期整個半導體產業（不含記憶體）成長的展望，和上次法說會釋出展望不變。