「半導體大佬」病逝！享壽64歲　公司證實了

台積電跌破千元是買點？瘋搶零股 飆1260萬股天量

晶圓代工龍頭台積電（2330）昨日舉行法說會，並釋出樂觀財測及展望，但股價仍受美國前總統川普言論風暴波及，今（19）日開低走低，並以最低970元作收，重挫35元，但儘管如此，投資人卻紛紛趁低價搶進零股，盤中和盤後合計零股交易飆1260萬9544股，寫台積電零股交易史上新高。

史上第5大！外資賣超台股644億元 連6砍

外資熱錢大出逃，今再加碼砍出，賣超金額高達644.47億元，創下史上第5大，統計外資史上賣超前十大中，今年就有4天，且有2天都是在台積電（2330）法說會後的隔天。

微軟全球大當機！CrowdStrike認出包 盤前股價「崩跌2成」

微軟（Microsoft）服務大當機，據報是受到網路安全公司CrowdStrike於19日釋出的防毒軟體更新檔導致，全球各地紛傳出災情，至台北時間今下午5點半左右，CrowdStrike股價在美股盤前已崩跌20%，微軟則重挫3%。

華為突告聯發科「傳為顛覆專利許可商模」 建立新收費框架

根據中國《企業專利觀察》微信公號透露，華為近日對IC設計大廠提告，外界也推測可能是涉及5G等蜂窩移動通信技術，但對此聯發科僅低調表示，該案已進入司法程序，本公司不予評論，此訴訟案件對本公司無重大影響。

台股重挫529點 金管會信心喊話：基本面尚稱穩健

台股連三個交易日走跌，今（19）日更重挫529.21點，以22869.26點作收，指數摜破22900點，金管會下午信心 喊話，指出今年以來截至18日止，台股上漲30.49%，優於國際主要股市，且基本面尚稱穩健。

台股3天慘摔逾千點 國發會劉鏡清曝「1喜訊」：下半年景氣看好

台股近日受到美國前總統川普放話「收保護費」言論影響，3天跌掉逾千點，對此，國發會主委劉鏡清認為，股市本來就有起伏，但他也透露一項喜訊，就是目前看起來今年民間投資有機會突破5兆、寫史上第二高，因此下半年景氣目前絕對是看好的。

SCFI連2周下滑 美西線跌近7％最多

海運市場部分航線運價持續向下修正，最新公布的SCFI指數連續2周下跌，本周下跌132.42點或3.6％至3542.44點，其中以美西線跌幅近7％最多。

駁川普「台灣奪取美晶片產業」說法 彭博：給中國有機可乘

美國前總統川普嗆應向台灣收取保護費，此一席話牽動市場敏感神經，引發各界討論，《彭博》專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）對此撰文反駁，強調川普的說法並不正確，恐會對美台產業關係造成衝擊，甚至反而對正想辦法迎頭趕上的中國帶來幫助。

台積電、大立光法說曝iPhone 16訂單不增 郭明錤：蘋果AI太樂觀

知名蘋果分析師郭明錤今日發文指出，雖然WWDC後，不時有iPhone 16訂單增加的訊息，但近期連續兩個Apple的關鍵供應商 (台積電與大立光) 的法說，都暗示了iPhone 16可能沒有增加訂單，因此他認為人們對新款iPhone 16的預期或許過於樂觀。

富邦金填息逼4成再逆轉下殺 新光金跌幅最深

台股重挫逾500點，金融股也遭遇空襲。以金控股表現來看，股王富邦金（2881）今（19）日除息，早盤一度填息近4成，終場以下跌1.49%作收，新光金（2888）跌勢最重，爆出21.8萬張大量，股價收盤跌破11元、重挫3.5%。