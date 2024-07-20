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英特爾為巴黎奧運官方AI平台合作夥伴　首創現場沉浸式AI體驗

▲▼英特爾作為2024年巴黎奧運及帕運全球官方AI平台合作夥伴。（圖／英特爾提供）

▲英特爾作為2024年巴黎奧運及帕運全球官方AI平台合作夥伴。（圖／英特爾提供）

記者高兆麟／綜合報導

英特爾作為2024年巴黎奧林匹克運動會及帕拉林匹克運動會的全球官方AI平台合作夥伴，將導入基於英特爾軟硬體所打造的AI創新應用，為主辦單位、運動員、觀眾和粉絲帶來新一代的互動體驗，實現「AI無所不在」的願景。

英特爾奧運及帕運辦公室負責人Sarah Vickers表示：「奧運和帕運是全球最大的競技舞台，集結所有優秀的運動員在此突破極限，實現我們從未想像過的成就。今年夏天，英特爾將在2024年巴黎奧運及帕運上透過英特爾解決方案，加速實現『AI無所不在』的使命，不僅向全世界展示科技和AI的強大潛力，更為全球上百萬觀眾創造親臨現場的互動體驗。」

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2024年巴黎奧運為法國有史以來規模最大的比賽之一，將近15,000名運動員參賽，預估將吸引上百萬人到現場觀賽，以及數十億觀眾透過有線電視和數位平台觀看賽事。國際奧委會（International Olympic Committee，IOC）在奧運及帕運賽事期間，將導入英特爾AI平台技術。第一是首創現場沉浸式AI體驗，英特爾表示，透過英特爾處理器和軟體解決方案所打造的AI應用，將展現科技的發揮及潛力，在巴黎奧運及帕運賽事前以及進行期間，持續助力運動員、教練和觀眾體驗。

英特爾將設計一個由AI驅動的互動式粉絲活動，帶領觀眾踏上成為奧運選手之路。英特爾與三星攜手共同打造的AI平台體驗在Intel Gaudi加速器上進行訓練，並在內建AI加速功能的Intel Xeon處理器上執行，再透過OpenVINO進行最佳化，此平台將利用AI和電腦視覺來分析運動訓練，並依照每位體驗者的分析資料，進行奧運比賽項目的配對。

在2024年巴黎奧運及帕運期間，英特爾的技術也將進一步為視障人士實現無障礙環境。運用基於Intel Xeon的AI技術，英特爾協助位於巴黎的美國國家隊傑出表現中心（Team USA High Performance Center）以及位於德國波昂的帕運委員會總部打造了3D模型，視障者可透過手機應用程式使用室內及語音導航服務，協助視障人士順暢穿梭場館。

另外，英特爾也將提供革命性8K轉播以及量身打造的觀賽體驗，2024年巴黎奧運將是首度透過Intel Xeon處理器展示端到端8K即時轉播體驗的奧運，為低延遲、8K高解析度的網路傳輸樹立典範。此屆奧運的轉播伺服器採用最新的Intel Xeon可擴充處理器和Intel Deep Learning Boost技術，能在毫秒間編碼及壓縮來自奧林匹克廣播服務（OBS）的8K/60FPS/HDR訊號，實現更多、更快、更高像素的傳輸。在全球數個特定地點，8K線上串流訊號將在幾秒鐘內傳送到基於英特爾技術所打造的最新PC，再連接到8K電視播放。這項創新應用將為全球的8K 線上串流轉播樹立新的里程碑，未來世界各地觀眾皆可望以最高轉播品質、高解析度畫面欣賞奧運賽事。

透過AI自動化，轉播公司為觀眾提供量身打造的數位內容，能比以往更加迅速。在Intel Geti平台上訓練的奧運轉播服務自動生成精彩片段功能，可依照觀眾喜好，將不同運動項目的精彩片段彙整後並即時發送給粉絲，大幅提升製作和剪輯效率。

為協助持續傳承奧運歷史，未來也將運用神經物件複製（Neural Object Cloning）技術，將奧運歷史典藏影片轉化為3D數位收藏。此項技術由英特爾Emergent AI實驗室開發，目前正處於測試階段，將協助奧林匹克博物館將部分典藏數位化，並融入互動式數位環境，讓觀眾可以輪流播放並探索奧運精彩的歷史片段。

國際奧委會資訊技術長Ilario Corna表示：「奧運與英特爾的合作引領我們進入了一個由AI驅動的新興技術領域，這些技術正在重塑觀眾、運動員、國際奧委會工作人員和合作夥伴的體育世界。透過AI驅動的解決方案，英特爾使我們能以前所未有的速度布署AI。此次合作將在2024年巴黎奧運上創造前所未見的奧運體驗，實現透過體育打造美好世界的共同承諾。」

關鍵字： 英特爾巴黎奧運

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