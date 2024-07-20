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看大盤指數決定買股時機？　專家教戰1重點：要有自身投資觀點

▲▼受美股四大指數收紅影響，24日台股開高走高，指數大漲超過400點，大盤重新站上兩萬點關卡。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股今年站上兩萬點關卡。（資料照／記者湯興漢攝）

文／玩股小博士

你一定多少都聽過一句話：「現在大盤已經萬七、萬八，怎麼還能投資？當然有賺就要跑！」不過隨著兩萬點到來，屢創新高之下，甚至近期新高的兩萬四千點，說要空手的人也手上沒股票，回頭總是漲到最高點，才因為錯失恐懼症FOMO而進場，這就是矛盾，對吧？

高點多數投資者的心態就是如此：沒買希望下殺，但又怕漲太多，所以追高買進。等買了希望上漲，但又怕跌太多，賺一點點就賣股。明明就是同一檔股票，買了就希望上漲，空手就每天等下殺，結果真的下殺又是砍到濺血。

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就用台積電來舉例好了，2020年到2022年初，股價從300元翻倍衝上688元，當時大買台積電概念ETF、定期定額台積電成為最大主流，你沒買到就等著被大家笑，連不懂的新手都賺得比你多！不過2022年通膨惡化，也把科技股殺到深處無怨尤，台積電又殺回300多元，這時候ETF就開始轉往高股息，甚至有半導體成分股的就直接迴避台積電，定期定額買台積電的人也開始放棄，轉往高股息ETF，這確實也形成一段佳話，好比00929的績效就嚇嚇叫。

再把時間拉到2024年，又開始重演疫情期間的劇本，台積電又開始帶頭衝，這次可不只是回到688元，現在都衝破千元了！而且也沒崩盤對吧？

要說崩盤，大盤下殺的時間點就有兩個，2020年崩盤，台積電創新高，2022年崩盤，台積電帶頭爆炸，所以單純說崩盤，這兩次就天差地遠，誰又能確定台積電遇到崩盤會如何呢？

所以投資真的不能無腦，也不能單一化。從台積電這幾年表現來看，這就著實打臉了一票人，而且你選邊站也很累，一下多、一下空，但長期來看就是多頭發展，這個就是投資不能無腦。

另外一個是不能單一化，好比台積電，如果只買台積電，這樣半導體好，你就吃香喝辣當然沒問題，但總會遇到景氣下行的時候，再來一個2022年下殺怎麼辦？

最後回到開頭標題我說的，最好的買股時機是什麼時候？絕對不是大盤幾點啦！而是取決你是不是有一個明確可執行的計畫。例如現在大盤正好，市場資金都在瘋台積電，搞到股市沒有天花板，如果你還要去無腦亂放空，或者硬要跟台積電作對，那就真的凶多吉少。

但如果是高點想穩健投資的人，買台積電反倒不是一個困擾，因為台積電權重太大，跟大盤連動度也很高，其實買台積電就幾乎等同買大盤，如果你想長期跟著台股大盤走，那台積電其實扮演一個很重要的角色，所以就有老師達人專門講台積電講了十幾年，都同一招也沒變過，你就知道台積電是多安全的安全牌了吧。當然，大盤在殺的時候，你買台積電也應該早就做好心理準備，反正讓他殺一陣子，只要台股主力結構還是以台積電為導向，那麼台積電反而變成投資台股大盤的「必要配置」。

不過最後還是要提醒，不管你是等崩盤進場還是高點進場，市場就是起起伏伏，而且大盤創新高，也是有一堆死攤在地上的死魚股，但死魚股也有兩種，一種叫做冷門績優股，還沒被市場發現，另外一種則是真的爛到不行，你以為買到便宜股，結果隔一陣子他就直接變成腰斬股，所以你還是要有自己投資的觀點及認知，才能分辨目前的狀況，好比說，現在大盤兩萬四，但是沒買半導體的人，又干你什麼事？高點也沒有什麼關聯性，人家是漲電子股，不代表非半導體族群就會上漲吧？

本文由《玩股網》授權提供。

關鍵字： 股市投資者大盤台積電股價

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