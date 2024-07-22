台積電跌9元至961　台股殺逾百點回測22700

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美股上周最後一個交易日走跌，台股今（22）日開盤持續震盪。台積電（2330）跌9元至961元，指數跌逾百點回測22700點整數大關。

道瓊工業指數上周最後一個交易日收跌377.49點或0.93%、單周收40287.53點；全周上漲0.72%。那斯達克指數19日下跌144.28點或0.81%、收17726.94點單周下跌3.65%；標準普爾500指數下跌39.59點或0.71%、收5505.00點全周下跌1.97%。費城半導體指數重挫169.69點或3.11%，收5267.16點，全周大跌8.8%，創4月19日當周以來最大單週跌幅。

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台股上周大盤出現跳水跌勢，一周以下挫1,047.67點，跌幅4.38％，收盤指數為22869.26點，連續數日下挫，跌落月線，OTC指數亦下挫2.45％，收盤指數為271.63點。

法人表示，下挫主要原因為川普接受《商業周刊》專訪，稱台灣搶走美國晶片生意及台灣應向美國付保護費，此文一出市場大驚失色，加上後續拜登要求日本及荷蘭半導體廠商加強限制與中國的晶片貿易，若東京威力科創和ASML等持續讓中國取得先進晶片，美方將考慮動用最嚴格貿易措施「外國直接產品規則」(FDPR)，此言一出，AI領頭羊nVidia及台積電ADR分別跳水6.62％及7.98％。

永豐投顧指出，縱使Fed官員談話偏向鴿派，認為無須等到膨降至2％才開始降息、台積電公布第二季及第三季業績展望優於預期，也難敵擋外資無情賣壓。不過法人認為，政治影響一時，終將回歸基本面，逢低買進。

在領漲股與領跌股部分，與過去大相逕庭，台積電周跌6.73％，負貢獻大盤573點、鴻海則是周跌5.56％，負貢獻52.5點，聯發科周跌7.35％，負貢獻50.48點，廣達周跌8.9％，負貢獻35.36點。

集中市場外資賣超1666.18億元，投信買超322.57億，自營商含避險賣超602.48億元，三大法人合計賣超1946億元。融資增加54.99億元億元，融資餘額3,400億；融券減少4,463張，融券餘額214,158張。外資呈宣洩式賣壓。

法人指出，台積電業績穩若泰山，股價終將回穩、美國科技股超級財報周利多可期、7月26日奧運起跑，面板等題材股持續升溫、7/24～28日為生技展，由於近日電子股短線出現亂流，部分資金可能轉蹭生技展熱度，皆有可期的空間。

