ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

台積電跌9元至961　台股殺逾百點回測22700

▲▼美股重挫拉低台股早盤跌逾150點，盤中一度重挫超過190點，盤面一片綠油油。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美股上周最後一個交易日走跌，台股今（22）日開盤持續震盪。台積電（2330）跌9元至961元，指數跌逾百點回測22700點整數大關。

道瓊工業指數上周最後一個交易日收跌377.49點或0.93%、單周收40287.53點；全周上漲0.72%。那斯達克指數19日下跌144.28點或0.81%、收17726.94點單周下跌3.65%；標準普爾500指數下跌39.59點或0.71%、收5505.00點全周下跌1.97%。費城半導體指數重挫169.69點或3.11%，收5267.16點，全周大跌8.8%，創4月19日當周以來最大單週跌幅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台股上周大盤出現跳水跌勢，一周以下挫1,047.67點，跌幅4.38％，收盤指數為22869.26點，連續數日下挫，跌落月線，OTC指數亦下挫2.45％，收盤指數為271.63點。

法人表示，下挫主要原因為川普接受《商業周刊》專訪，稱台灣搶走美國晶片生意及台灣應向美國付保護費，此文一出市場大驚失色，加上後續拜登要求日本及荷蘭半導體廠商加強限制與中國的晶片貿易，若東京威力科創和ASML等持續讓中國取得先進晶片，美方將考慮動用最嚴格貿易措施「外國直接產品規則」(FDPR)，此言一出，AI領頭羊nVidia及台積電ADR分別跳水6.62％及7.98％。

永豐投顧指出，縱使Fed官員談話偏向鴿派，認為無須等到膨降至2％才開始降息、台積電公布第二季及第三季業績展望優於預期，也難敵擋外資無情賣壓。不過法人認為，政治影響一時，終將回歸基本面，逢低買進。

在領漲股與領跌股部分，與過去大相逕庭，台積電周跌6.73％，負貢獻大盤573點、鴻海則是周跌5.56％，負貢獻52.5點，聯發科周跌7.35％，負貢獻50.48點，廣達周跌8.9％，負貢獻35.36點。

集中市場外資賣超1666.18億元，投信買超322.57億，自營商含避險賣超602.48億元，三大法人合計賣超1946億元。融資增加54.99億元億元，融資餘額3,400億；融券減少4,463張，融券餘額214,158張。外資呈宣洩式賣壓。

法人指出，台積電業績穩若泰山，股價終將回穩、美國科技股超級財報周利多可期、7月26日奧運起跑，面板等題材股持續升溫、7/24～28日為生技展，由於近日電子股短線出現亂流，部分資金可能轉蹭生技展熱度，皆有可期的空間。
 

關鍵字： 台積電台股

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台股大屠殺！重挫逾610點　雲豹能源逆勢連拉漲停

台股大屠殺！重挫逾610點　雲豹能源逆勢連拉漲停

受到台積電（2330）等權值股走跌影響，台股今（22）日盤中殺聲隆隆，開盤1小時重挫逾610點，指數一路摜破22700、22600、22500、22400與22300一共5道整防線，回測22200大關，盤面一片慘綠，不過雲豹能源（6869）早盤亮燈漲停鎖住，開盤半小時還有6500張買單排隊搶接，逆勢走揚引起市場熱議。

2024-07-22 10:04
凱米颱風逼近　颱風假5大QA一次看

凱米颱風逼近　颱風假5大QA一次看

輕度颱風凱米逐步逼近台灣，預估周三、周四最靠近台灣，強度也最巔峰，尤以大台北地區、宜蘭首當其衝，大家也關心是否能放颱風假，對此，《ETtoday新聞雲》整理颱風假5大勞工相關權益Q&A，為民眾解惑。

2024-07-22 09:06
巨嬰哭泣！台股殺逾200點摜破22700　00940失守10元發行價

巨嬰哭泣！台股殺逾200點摜破22700　00940失守10元發行價

受台積電（2330）帶頭殺影響，台股開盤10分鐘殺逾200點失守22700大關，擁有「巨嬰」封號的元大台灣價值高息（00940）今（22）日盤中失守10元發行價，投資人大嘆「原點失守」。

2024-07-22 09:11
4張千萬發票無人領！最低超市花26元買飲料就中獎　9／5日到期

4張千萬發票無人領！最低超市花26元買飲料就中獎　9／5日到期

今年5-6月統一發票即將在本周四（25日）開出新一期獎號，不過財政部清查前期（3-4月）統一發票大獎清冊發現，還有17張百萬元以上大獎沒人領回，其中千萬元獎還有4張未領，有民眾在台中市忠明南路上台糖蜜鄰超市花26元買飲料就中大獎，由於領獎期限至9月5日為止，財政部呼籲民眾把握機會領錢，不要和財神爺擦肩而過。

2024-07-22 10:30
台積電跌破950！他驚「上車撿鑽石」　PTT炸鍋：頂到肺了

台積電跌破950！他驚「上車撿鑽石」　PTT炸鍋：頂到肺了

台積電今（22日）震盪走跌，盤中跌至940多元，而一名網友稱，看到台積電跌破千元，現在又跌到950元以下，認為是「買進的最佳時機...還有人沒撿鑽石嗎？」文章引發PTT炸鍋討論，「剛剛委託2張了，超爽」、「這一波會跌到800元」、「超過1000元還敢入場的...真的頂到肺了！」

2024-07-22 10:28
投資人看壞！　國泰金：逾5成民眾預期下半年台股跌破2萬點

投資人看壞！　國泰金：逾5成民眾預期下半年台股跌破2萬點

國泰金（2882）今（22）日公布7月國民經濟信心調查結果，雖然景氣展望及股市情緒樂觀指數連續兩個月上揚，但民眾對於2024下半年台股加權指數高低點的預期偏悲觀，43.1%民眾認為會在2萬4千點上方，52.3%民眾認為會跌破2萬點。

2024-07-22 10:19
川普當選恐衝擊外資信心　金管會：沙盤推演潛在變數

川普當選恐衝擊外資信心　金管會：沙盤推演潛在變數

美國總統候選人川普表態台灣應付給美國保護費，台股連2日暴跌近千點，市場高度關注，一旦川普當選，會否衝擊外資對台股信心，金管會主委彭金隆接受中央社專訪時透露，「想好因應對策更重要」，對於可預期的變數，金管會都會進行預演模擬。

2024-07-22 09:47
台積電跌9元至961　台股殺逾百點回測22700

台積電跌9元至961　台股殺逾百點回測22700

美股上周最後一個交易日走跌，台股今（22）日開盤持續震盪。台積電（2330）跌9元至961元，指數跌逾百點回測22700點整數大關。

2024-07-22 09:02
7檔金融股接力除息　王道銀殖利率4%上車門檻最低

7檔金融股接力除息　王道銀殖利率4%上車門檻最低

7檔金融股即將在本周接力除權息，包括4家銀行、一家證券、一家保險與一家金控，按各公司公告盈餘分配策略與19日收盤價估計，包括統一證（2855）、王道銀（2897）與第一保（2852）現金殖利率皆逾4%，以王道銀行19日收盤價10.65元持有門檻最低，被視為小資族心頭好。

2024-07-22 06:00
美股「科技7巨頭」財報周來臨　Google、特斯拉打頭陣

美股「科技7巨頭」財報周來臨　Google、特斯拉打頭陣

美國科技巨頭在聯準會降息押注、對晶片製造商實施更多貿易限制的威脅以及擔憂AI被誇大下，投資者從高漲的巨型股轉向風險較高、落後的市場部分，市場認為下一波AI股表現仍需看7大重量級科技股財報表現而定，將由Google母公司Alphabet與特斯拉打頭陣。

2024-07-22 00:17

讀者迴響

熱門新聞

凱米颱風逼近　颱風假5大QA一次看

台股大屠殺！重挫逾610點　雲豹能源逆勢連拉漲停

巨嬰哭泣！台股殺逾200點摜破22700　00940失守10元發行價

外媒：傳OpenAI「AI晶片」將交由台積電生產

美股「科技7巨頭」財報周來臨　Google、特斯拉打頭陣

7檔金融股接力除息　王道銀殖利率4%上車門檻最低

全職跑外送　他貼薪資勸世：不要隨意辭職來跑

全球遊戲市場爆炸成長　專家點名2檔「博弈概念股」獲利大躍進

「半導體大佬」病逝！享壽64歲　公司證實了

台股單周遭外資提款1666億　一表看賣最多10檔

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

民進黨全代會中常委出爐！　親賴系統過半...陳亭妃突圍

ITZYx蕭亞軒夢幻聯動　熱跳〈愛的主打歌〉

因女友不被家人所喜愛　20歲男失控「刀捅母姐」

女友不討喜！家人勸分手　中和20歲男持刀捅母姐

小吳、紀卜心手搖店「被消基會點名」　她首回應鮮奶品牌！5月就認有含奶精

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366