川普1句話掀台股海嘯　台積電魏哲家反擊打預防針

▲魏哲家重新定義晶圓製造（Foundry），把封裝、測試以及光罩等項目納入晶圓製造產業，變成Foundry 2.0。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

遇刺後聲勢高漲的美國總統候選人川普日前在接受彭博社專訪時砲轟：「台灣偷走了晶片事業！」對台灣不友善的評論等於在台股上空投下一顆震撼彈，短短3個交易日，台股跌掉1,500點。面對煽動性十足的川普，台積電董事長魏哲家在上週法說會出招先打預防針，推出Foundry2.0的概念，將封裝、測試以及光罩等也納入晶圓製造市場，因此，在Foundry2.0的定義當中，台積電的市場占有率將從原先的6成以上下降到2成8，希望能夠避免落入美方反壟斷調查的對象。

美國總統候選人川普在接受彭博社專訪時，矛頭指向台灣，砲轟：「美國保護台灣多年，但是台灣卻偷走了晶片事業，台灣為我們做了什麼？」的說法，第一次以董座身分出席法說會的魏哲家霸氣回應。「我們海外投資計畫目前沒有改變！」

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川普爆炸性的言論，上週不僅讓台股市值兩天蒸發8千多億元，才剛入列千金股的台積電，週一繼續狂殺，股價從歷史最高點的1,080元，到只剩939元，跌幅超過1成。外資更是在短短3個交易日內，毫不留情地大賣7萬8千張台積電股票，肅殺氣氛未見緩和。

「川普在槍擊案後聲勢大漲，拜登又在21日宣布退選，加重美國總統大選的不確定性，資本市場對川普當選後的半導體政策可能出現變化產生恐慌，短期就如驚弓之鳥難以平復。」一位外資圈人士不諱言地說。

上週四的台積電法說會上，魏哲家突然拋出Foundry 2.0（晶圓製造2.0）的概念，重新定義台積電的市占率。「現在晶圓代工包括封裝、測試等項目，和IDM（整合元件製造）的界限愈來愈模糊，未來在計算市占率時，應把所有製造邏輯晶片的競爭者全部納入。」魏哲家說。

▲根據魏哲家提出的新定義，台積電的全球市占率將從過去的6成多，大幅降低至28％。但仍遠大於競爭對手三星、英特爾的邏輯製造部門，台積電在這個領域的市占率估計仍為世界第一。

究竟為何魏哲家要在此時提出Foundry 2.0？本刊調查，就是為了替年底美國大選後，可能產生的地緣政治變局解套。「這次川普把矛頭指向台灣，還說台灣在晶片業拿走了太多錢，如果用傳統晶圓代工市占來看，超過6成市占的台積電巨大無比，但如果用魏哲家的新定義，市占率就不到3成，一方面可以避免美國商務部啟動反壟斷調查，同時也讓各國政府仍須重視台積電。」資深業內人士觀察。

其實，日前美國《紐約時報》就曾報導，美國官方將對輝達、微軟及OpenAI展開反壟斷調查，知名半導體分析師陸行之就撰文警告，護國神山台積電要擔心可能被拖下水，必須謹慎應對。這次台積電會未雨綢繆提出新定義，全因過去台灣面板業曾受反壟斷調查之害。「川普發表這麼不客氣的看法，千萬不能大意。」

問題是，美國的反壟斷調查有那麼容易過關嗎？一位法人就質疑，反壟斷標準是由美國官方認定，台積電自己喊出的Foundry 2.0的新定義，美方能否接受，需要時間來驗證。



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